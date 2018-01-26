Demet Akalın ile Simge Sağın metroda (Toplu taşımaya binen ünlüler)

1 Demet Akalın ve Simge Sağın (New York)

2 Meryem Uzerli

3 Eda Taşpınar New York metrosunda çektirdiği pozu Instagram hesabından paylaştı. Taşpınar'ın fotoğrafı akıllara toplu taşıma kullanan yerli ve yabancı ünlülerin getirdi:

4 Murat Arkın Babasının yolundan ilerleyen Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, sosyal medyadan espirili bir paylaşımda bulundu. Son olarak Dağ ve Börü projeleriyle izleyici karşısına çıkan Arkın paylaşımına, "İşe giderken trende oturacak yer bol olunca ben" notunu düştü.

5 Didem Soydan

6 Mert Fırat Star TV ekranlarında yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler'in Serhan'ı Mert Fırat, Kadıköy metrosunda seyahat etti. 36 yaşındaki ünlü oyuncu metronun içinde yaptığı selfie'yi "Metroculuk. Kadıköy-Ataşehir" notuyla Instagram sayfasına yükledi. 'BEN HEP BURALARDAYDIM' Fırat metro kullanmasıyla ilgili haber ve yorumlar üzerine Twitter üzerinden açıklama yaptı: "Vah vah bunu “haber” sananlara..

Bir de altina şov yapıyor diye yazanlar

“ Ün ” zokasını yutmadım çok şükür,

Hiç ara vermedim ne metroya ne vapura vermeyeceğim de.

Ben hep buralardaydım da siz yeni farkettiniz demeli herhalde"

7 EBRU YAŞAR Son albümü Haddinden Fazla ile müzik listelerinde üst sıralarda yer alan şarkıcı Ebru Yaşar, Osmanbey metrosuna bindi.



Ben Ne Yangınlar Gördüm şarkısı Youtube'da 72 milyon, Havadan Sudan ise 50 milyon tık alan 39 yaşındaki Yaşar, sosyal medyadan yayınladığı kareye, "Toplu taşıma kullanalım... Trafik engeli olmadan, ucuz en kıymetliside zamandan tasarruf" mesajını yazdı.

8 20 dakika otobüs bekleyen Emel Çölgeçen araç gelince binmek için sıraya girdi. Sonra Akbil’ini bastı.

9 Star TV'deki Kalbimin Sultanı dizisinde oynayan Emel Çölgeçen önceki gün Ortaköy'deki bir otobüs durağında görüntülendi.

10 Yavuz Seçkin

11 Ediz Hun

12

Arsenal'in yıldızı Mesut Özil'in "Turist olarak Londra'yı geziyorum" diyerek metro yolculuğundan fotoğrafını paylaşan Türk yıldız, ülkede yeni bir akım başlattı.

13 Premier League ekiplerinden Southampton'da forma giyen Oriol Romeu Vidal da önceki gün Mesut Özil gibi aynı pozu verip Twitter paylaşımına "Mesut'un yaptığını yapıyorum" notunu yazdı. Bu akım sayesinde şimdilerde birçok İngiliz, metroda çekilen fotoğraflarını Instagram'da paylaşıp fotoğraflarına Özil'i etiketlemeye başladı.

14 Ben Stiller ABD New York'ta bir yolcu metroda kendisine yer veren adama teşekkür etti. Ancak ne olduysa bundan sonra oldu. Yüzü tanıdık gelen bu adamın dünyaca ünlü aktör Ben Stiller (53) olduğunu fark etmesi birkaç saniyesini aldı. Stiller soğukkanlılığını koruyamayıp coşkuyla dans eden yolcuyla hatıra fotoğrafını çektirdi. Hollywood yıldızı ineceği durağa kadar isteyen yolculara tek tek poz verdi.

15 Jessica Alba

16 Katie Holmes Hollywood yıldızı Katie Holmes, New York'ta metroya binerken görüntülendi.

17 New York metrosunda hem kitap okudu hem telefonuyla oynadı. Ancak Katie Holmes kitap okurken yanında oturan diğer tüm yolcuların telefonlarıyla uğraşması bu ilginç kareyi ortaya çıkardı.

18 Rihanna

19 Game of Thrones’un yıldızı Peter Dinklage, scooterıyla metroda.

20 İskoç şarkıcı Lulu Kennedy Cairn konser vereceği mekana metroyla gitmeyi tercih etti.



Londra'da bulunan metroyu kullanan 71 yaşındaki Lulu o an çekilen bir fotoğrafını sosyal medyada "Bu yaşlı kuşa kimse metroda yer vermedi" notuyla paylaştı.

21 Olivia Wilde

22 Keanu Reeves

23 Della Miles İstanbul metrosunda

24 Eda Taşpınar Eda Taşpınar İtalya'nın Milano şehrinde metroya bindi ve çektiği fotoğrafını Hayat (life) notu ile paylaştı.

25 Nicky Hilton Kardeşleri Paris Hilton ve Conrad Hilton ile birlikte “dünyanın en zengin varislerinden biri” olarak tanınan Nicky Hilton, metroda objektiflere takıldı.

26 Manhattan şehir merkezine giden trene binen Nicky Hilton, metrodan ininceye kadar cep telefonuyla ilgilendi.

27 Elvin Levinler / İngiltere

28 Ahu Yağtu Ahu Yağtu, geçtiğimiz günlerde metroda görüntülendi. Trafikten bunaldığı için toplu taşınma aracına yönelen Yağtu, metrodan indikten sonra ATM'den para çekti. Gazetecileri görünce şaşıran Yağtu, "Burada da mı buldunuz beni?" diyerek güldü.

29 Wilma Elles Wilma Elles, kayınvalidesi ve arkadaşıyla taksiye bindi. Ancak taksi Zincirlikuyu'da trafikte sıkışıp kalınca ünlü oyuncu, çareyi metroya geçmekte buldu.

30 Lindsay Lohan

31 The Big Bang Theory dizisinin yıldızı Mayim Bialik, New York metrosunda dikkatli bir yolcu tarafından fark edildi.

32 Jake Gyllenhaal

33 Drew Barrymore Oyunculuğa E.T'deki Gertie rolü ile başlayan Charlie'nin Melekleri'ndeki Dylan Sanders karakteriyle kariyerinde zirve yapan Hollywood'un en ünlü yıldızlarından Drew Barrymore, toplu taşıma kullanan ünlü isimler arasında da adeta zirveye oturdu. Drew Barrymore, sadece toplu taşıma kullanmakla kalmadı aynı zamanda metroda metal bir panonun yansımasına bakarak makyaj yaptı. Aynasız makyaj yapan 42 yaşındaki oyuncu, kadın takipçilerini adeta kalbinden vurdu.

34 Tom Cruise

35 Ian Mckellen

36 Naomi Watts

37 Sarah Jessica Parker

38 Müjde Ar, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, "Akbilim var, bununla metro ve otobüslere biniyorum" diyen Müjde İstanbul trafiğinden kurtulmak için toplu taşımayı tercih ettiğini söyledi. 65 yaş indirimli akbil kullanıp kullanmadığı sorulan oyuncu, "Daha 65 yaşımı doldurmadım, almadım" dedi.

39 Richard Madden

40 MERYEM UZERLİ 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde 'Hürrem Sultan' karakteriyle yıldızı parlayan Meryem Uzerli, Almanya metrosuna bindi. Uzerli, Kızı Lara'nın da kucağında olduğu bir kareyi sosyal medyadan paylaştı.

41 TALAT BULUT Yeni dizisi Yasak Elma'da zengin bir işadamını olan Halit karakterine hayat veren Talat Bulut, Üsküdar-Beşiktaş vapurunda görüntülendi.

42 Şehirde çoğu zaman toplu taşıma kullanmayı tercih eden 62 yaşındaki usta oyuncu Beşiktaş’ta indikten sonra yola otobüsle devam etti.



(Fotoğraf: Bulut ile Yasak Elma dizisinde birlikte rol aldığı Eda Ece)

43 Meltem Cumbul, Bebek’te görüntülendi. Mağazaları dolaşan Cumbul, işi bittikten sonra boş taksi bulamayınca çareyi dolmuşa binmekte buldu.

44 Etiler-Beşiktaş dolmuşuna binen 48 yaşındaki oyuncu muhabirlere el salladı.

45 Eren Vurdem Star TV ekranlarında yayınlanan Söz'de Karabatak lakabıyla Ateş karakterine hayat veren Eren Vurdem, dizinin Keşanlı'sı Görkem Sevindik ile metroya bindi. Vurdem, dünyaca ünlü 53 yaşındaki Kanadalı oyuncu Keanu Reeves'ın da metroya binmesine gönderme yaparak, "Keanu Reeves’e bakarken" notu ile Instagram hesabından yayınladı.

46 Arda Turan

47 Simge Sağın

Miş Miş şarkısıyla çıkış yakalayan ve Instagram hesabında 500 bine yakın takipçisi bulunan Simge Sağın, "Trafik çok" notuyla metroya bindiği fotoğrafını yayınladı.

48 Tuncel Kurtiz

49 CLIFF RICHARD Milyar dolarlık mülkleri olan bir süre önce bunları satarak servetini katlayan ünlü şarkıcı Cliff Richard metroda böyle görüntülendi.

50 Sahip olduğu bir dizi milyon dolar değerinde emlak varlığını kısa süre önce satışa çıkaran 77 yaşındaki ünlü şarkıcı, Londra metrosunda objektiflere takıldı. Elinde şemsiyesiyle seyahat eden Richard'ı birkaç kişi dışında kimse tanımadı.



Cliff Richard, Kraliçe tarafından verilen soyluluk unvanı "Sir"e de sahip.

51 Oscar ödüllü oyuncu Daniel Day Lewis, önceki gün New York metrosunda bir hayranı tarafından görüntülendi.

52 Ünlü aktörün metroyu kullanmasından daha çok elindeki telefon dikkat çekti.

53 Fotoğrafı sosyala medyadan paylaşan hayranı, “Daniel Day Lewis metroda ve kapaklı telefonuna bakıyor” notunu yazdı.

54 Ünlü oyuncunun akıllı telefon yerine sadece konuşma ve mesajlaşmayı sağlayan eski tip bir telefon kullanması hayranlarını şaşırttı.

55 Şener Şen

56 Anne Hathaway

57 Hugh Jackman

58 Emma Watson

59 Kate Middleton

60 Michael Sheen ve Rachel McAdams

61 Madonna

62 Tom Hanks

63 Christopher Eccleston

64 Maggie Gyllenhaal

65 Bradley Cooper

66 Kevin Bacon

67 Chris Martin ve Jay Z

68 Harry Styles

69 Bradley Cooper

70 Paul McCartney İngiliz müzik grubu The Beatles’ın üyelerinden Paul McCartney, geçtiğimiz günlerde Londra’da toplu taşıma kullanırken görüntülendi. Bir Twitter kullancısının Londra metrosunda fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştığı 75 yaşındaki yıldız, rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Forbes dergisine göre yıllık kazancı 54 milyon dolar (yaklaşık 196 milyon TL) olan müzisyen, yolculuğu boyunca cam kenarında oturduğu kotukta dergi okudu. Görüntü, binlerce beğeni ve retweet aldı.

71 Meryl Streep

72 Christina Ricci

73 Beyonce

74 Miş Miş şarkısıyla çıkış yakalayan ve Instagram hesabında 500 bine yakın takipçisi bulunan Simge Sağın, "Trafik çok" notuyla metroya bindiği fotoğrafını yayınladı.



Öte yandan 35 yaşındaki Sağın daha sonra Gayrettepe metrosu etiketiyle story paylaşımı da yaptı. Sağın'ın Miş Miş şarkısı Youtube'da 165 milyon, Yankı şarkısı 90 milyon, Prens&Prenses parçası ise şu ana kadar 36 milyon tık aldı.

75 Didem Soydan Didem Soydan, Instagram hesabından Selin Türkmen ile birlikte metroda selfie çekerken fotoğrafını paylaştı.

76 Asena Tuğal

Oyuncu meslektaşı Şahin Irmak'la nişanlı olan ve Diriliş Ertuğrul, Filinta, Seksenler gibi dizilerin yanı sıra birçok filmde de rol alan Asena Tuğal önceki gün otobüse binerken görüntülendi.



Yanında anne ve babasının da olduğu görülen Tuğal, Levent'ten Mecidiyeköy'e giden halk otobüsüne bindi. Kalabalık otobüste ayakta yolculuk eden Tuğal, muhabirlere el salladı.

77 33 yaşındaki oyuncu daha önce ise bisikletinin üzerinde köpeğini sırt çantasında taşırken görüntülenmişti.

78 Şenay Akay



Best Model Of Turkey yarışmasıyla adını duyuran daha sonra mankenlik ve oyunculuk yapmaya devam eden Şenay Akay, Instagram hesabında "Metro" notuyla toplu taşımada seyahat ederken fotoğrafını yükledi.

79 Menderes Samancılar

80 Doğukan Manço

81 Ali Poyrazoğlu Usta tiyatrocu Ali Poyrazoğlu önceki gün Nişantaşı’nda yürüyüş yaptı. Gözlüğünü takmaya çalışırken cebindeki İstanbulkart’ı düşüren tiyatrocu, fotoğrafını çeken muhabirlere “Şimdi bunu gördünüz, İstanbulkart haber olur” dedi. İstanbulkart, toplu taşımada kullanılıyor.

82 Osman Cavcı Bir dönemin aranan oyuncularından Osman Cavcı, Nişantaşı'nda dolmuşa binerken görüntülendi. Uzun zamandır ortalarda görünmeyen oyuncu Cavcı, "İzmir'de tiyatro yapıyorum. İyi bir projede yer almak istiyorum ama gelen herhangi bir teklif yok" dedikten sonra dolmuşa bindi. Bir dönemin aranan oyuncularından Cavcı, daha önce birçok dizi ve sinema filminde rol aldı.

83 Tolga Karaçelik