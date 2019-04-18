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Demet Akalın paylaştı Tarkan hayranları endişelendi

Şarkıcı Demet Akalın'ın Instagram hesabından Tarkan ile ilgili "Allah seni kızına, eşine bağışlasın" paylaşımı ortalığı karıştırdı. Tarkan hayranlarının endişelenmesi üzerine Akalın konuya açıklık getirdi.

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    Demet Akalın'ın sosyal medyada Tarkan fotoğrafını yayınlayarak yaptığı paylaşım Tarkan hayranlarını endişelendirdi.




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    Akalın, Instagram'da paylaştığı Tarkan fotoğrafına şu notu düştü: "Sen benim için gelmiş geçmiş en koca yürekli, merhametli, mütevazi dünya starısın! Seni çok seviyorum... Allah seni kızına, eşine bağışlasın..."


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    "Hem Hicran'ımıza hem Esila'ya acil şifalar... Senin sesin ilaç olsun, bugün gözümde dahada büyüyen Tarkan!"

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    Ünlü şarkıcının bu paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı. Bunun üzerine Akalın, ikinci bir mesaj yayınladı.

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    Lösemili çocuklarla Tarkan'ın görüşmesine vesile olduğu anlaşılan Akalın, "Tarkan'a bir şey olmadı. Deliler neler yazıyor. Bir hasta kızımızı aradı sadece bu" dedi.
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