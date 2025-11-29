Demet Akalın ve Berkay Şahin yıllar sonra barıştı

Özgür Aras da "Üç günden fazla kimseyle dargın kalmak istemem. Kimsenin böyle kalmasını da istemem. Dargın olanları barıştırmak gerekir. Ölümün olduğu bir dünyada küsüp darılmaya ayıracak vaktim yok. Benim derdim sevmek ve sevilmek" diye açıklama yaptı.