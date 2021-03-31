Demet Akalın'ın TikTok isyanı: Ebeveyn olarak suçumuz var



Demet Akalın’ın kızı Hira'nın TikTok fenomeni Özgür Balakar’ın canlı yayınına 7 bin lira göndermesinin ardından Demet Akalın, Özgür Balakar’ı dolandırıcılıkla suçladı. Akalın, "Ebeveyn olarak suçumuz yok mu, var. Ama ben hiç anlamadığım için kartı oraya tanımlamışım yani" ifadelerini kullandı.

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31.03.2021 - 10:24

Demet Akalın’ın kızı Hira, TikTok fenomeni ‘Uzunmakarna’ adıyla bilinen Özgür Balakar’ın canlı yayınına annesinin kredi kartından 7 bin TL gönderdi.







Durumu anlayan Akalın, Özgür Balakar’ı dolandırıcılıkla suçladı. Akalın’a cevap veren Balakar, “Merak etme Demet Abla, derdimiz para olsun, geri göndeririz” ifadelerini kullandı.







Akalın anne ve babaları şu sözlerle uyardı: “Hira bugün online derste moladayken, biz de canlı yayındayken TikTok’a, bize gelen kızlardan birinin canlı yayınına giriyor. Kız ‘bana çiçek gönder, böcek gönder, teşekkür ederim Hira’ diyor ve kredi kartımdan 7 bin TL çekiliyor. Para giden kişiyle konuşuyorum bana ‘bunun muhatabı Apple’ diyor. Oraya başvuruyoruz, geri dönüş yok. Bu nasıl bir sahtekarlık, bu nasıl bir soygunculuk arkadaşım! Anneler babalar uyarıyorum; hesabımdan sürekli para çekiliyor.”







Akalın konu hakkında sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu an Apple’a dilekçe verdim bakalım inceleyip geri veriyormuş. Kartın limiti, günlük limit dolduğu için duruyor. Yoksa hâlâ çekmeye devam edecek. Benim muhatabım Özgür Balakar değil, sistemle alakalı. Bunu 18 yaş büyükten isteyebilir, kazanabilir ama sistem yanlışlığı var. Bana yüzlerce mesaj geldi bizim de böyle çok paramız gitti diye."







"7 bin lira ama mevzu para değil ve ortada bir hediye yok, her şey sanal. Her hafta Hira’nın limiti var 89 lira, ‘anne alabilir miyim’ der ben de yüklerim. Çocuk kartla alışveriş yaptığını bilmiyor ki. 13 yaş altındakiler bunu hep yapıyormuş, ben nasıl, ne yapayım, elinden mi alayım. Oyunda bir kart sistemi yok sana şifre ya da bilgi sormuyor. Banka bana gönderi yapmış, ‘Size mi ait’ diye. Ben de bakmadım, sonra baktım 950 lira sırayla 6 kez çekilmiş."







"Özgür bana, ‘Abla senin benden talebin var mı geri vereyim’ diyor. Ben olayın oraya gitmesini istemiyorum ki olayın boyutu oraya gitmiyor. Kim ne alırsa alsın beni ilgilendirmiyor. Eskiden 900’lü hatlar vardı. Bu onun gibi bir şey. Büyük insandan istediğini alabilirsin ama bu çocuk işin içinde olunca başka bir şey. Çok büyük bir açık bu dijital dünyada. Denetim sistem eksikliği var."







"Yazanlar var, ‘Küçücük çocuğun eline niye onu verdin’ diye. Ya bu devirde hangi çocuğun elinde ipad yok, ama bu suiistimal edilmemeli. Tabi ki veli olarak, ebeveyn olarak suçumuz yok mu, var. Ama ben hiç anlamadığım için kartı oraya tanımlamışım yani. Orada onun limiti oluyormuş, bilmem ne düğmelerine basıyormuşsun falan. Ben de yeni öğrendim. Ben internetten hiç anlamıyorum zaten, internetten hiç alışveriş yapmadım pandemide öğrendim."







Akalın’ın açıklamalarının ardından kendini savunan Özgür Balakar ise şu açıklamayı yaptı: "Ben bugün canlı yayında yüzüme maske yapıyordum, makyaj yapıyordum. Canlı yayında hediyeler gönderildi. Ben de teşekkür ettim. Hediyeleri gönderen H.K. isimli bir kullanıcı adıydı. Profilinde sadece ‘Hira’ yazıyor. Bana dediler ki ‘Demet Akalın’ın kızı o.’ Ben de daha önce Demet Abla’ya gitmiştim. Hira’yı da görmüştüm. Canlı yayında ‘Teşekkürler Hira’cığım. Sen isen bir tane gül gönder’ dedim. Gülün de fiyatı 30 kuruş falan. Öğrendim ki Demet Akalın’ın haberi yokmuş olanlardan. Hira bana onları göndermiş. Her gün hediyeler geliyor bunu sorgulamıyorsun. Zaten ben onun Hira olduğunu anlamadan görkemli şato ve spor araba, fazla para. Bana görkemli şato yollamış."

İşte TikTok'ta 4.4 Instagram'da ise 1.1 milyon takipçisi bulunan fenomen Özgür Balakar'ın sosyal medyada öne çıkan bazı kareleri...