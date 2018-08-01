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Demet Akbağ'dan 80'ler paylaşımı (Ünlülerin nostaljik fotoğrafları)

Demet Akbağ 1980'lerin sonunda Gereği Düşünüldü oyununun turnesi için gittikleri İzmir'de çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı. İşte kimi hayatını kaybetmiş kimi ise hala aramızda olan ünlülerin yıllanmış kareleri...

  • 1

    80’lerin sonu, İzmir Balçova Tesisleri. Bizim çocuk tiyatrosu turnesi, aynı oteli paylaştığımız kalabalık ekip Gereği Düşünüldü oyunuyla Levet Kırca & Oya Başar tiyatrosu. Soldan sağa beni atla Ayşe Erbulak, Umut Kırca, Oya Başar, Gaye Sökmen,arkada fotoğrafı ileten Demet Şeşen
  • 2

    Harbiye'de Gülizar Gazinosu'nda gerçekleşen ve sanat camiasından bir çok başarılı ismin katıldığı nişan töreninde Selami Şahin ve Didem Şahin'in nişan yüzüklerini Türk sanat müziğinin unutulmaz değerlerinden sanat güneşi Zeki Müren takmıştı.

    32 senedir evlilikleri devam eden, üç çocuk sahibi usta sanatçı Selami Şahin ile eşi Didem Şahin'in 1985 senesinde gerçekleşen nişan töreninden yayınlanan fotoğrafları büyük ilgi topladı.

  • 3

    Ünlü yazar Sunay Akın, 1964 yılına ait bir kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. Akın fotoğrafa, "Halit Kıvanç, hakemliğini yaptığı “Edebiyatçılar Birliği” ve “Artistler”in maçında, iki takımın kaptanıyla... Solda Orhan Kemal, sağda Haldun Taner... Edebiyatçılar maçı 5-3 kazanırlar... Tarih: 8 Haziran 1964..." notunu düştü.
  • 4

    Sezen Aksu
  • 5

    Cem Karaca-Selda Bağcan
  • 6

    Orhan Gencebay
  • 7

    Ayhan Işık
  • 8

    Ajda Pekkan
  • 9

    Celal Bayar ve Emel Sayın
  • 10

    Erol Taş
  • 11

    Muazzez Abacı, Terzi Mualla
  • 12

    MFÖ , Kerim Çaplı ve Murat Akaltun - 1982
  • 13

    Muşfik Kenter - 1953
  • 14

    Sadri Alışık, Çolpan İlhan ve oğulları Kerem Alışık
  • 15

    Şener Şen
  • 16

    Barış Manço-Orhan Gencebay
  • 17

    Türkan Şoray-Ediz Hun
  • 18

    Erol Evgin
  • 19

    Sezen Aksu
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