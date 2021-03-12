Demet Akbağ'dan Rasim Öztekin açıklaması: Ameliyatı ihmal etmiş

Oyuncu Demet Akbağ, meslektaşı Rasim Öztekin'le ilgili acı gerçeği açıkladı. Akbağ, "Corona virüs sebebiyle olması gereken bir ameliyatı ihmal etmiş" ifadelerini kullandı.

12.03.2021 - 09:47

Demet Akbağ'dan Rasim Öztekin açıklaması: Ameliyatı ihmal etmiş - 1
Rasim Öztekin’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan oyuncu Demet Akbağ, yakın dostu hakkında açıklamada bulundu.


Demet Akbağ'dan Rasim Öztekin açıklaması: Ameliyatı ihmal etmiş - 2
Nişantaşı’nda görüntülenen Akbağ, "Çok kötü bir gün geçirdim, çok ağladım. Söylenecek hiçbir şey yok. Rasim’i çok genç kaybettik. Hepimiz çok çok üzgünüz" dedi.


Demet Akbağ'dan Rasim Öztekin açıklaması: Ameliyatı ihmal etmiş - 3
"Kalp zaten problemliydi" diyen Akbağ "Birkaç sene önce pil takılmıştı. Bir de corona virüs sebebiyle olması gereken bir ameliyatı da galiba ihmal etmiş” ifadelerini kullandı.


Demet Akbağ'dan Rasim Öztekin açıklaması: Ameliyatı ihmal etmiş - 4
61 yaşındaki oyuncu, "Doktor damarlardan biriyle ilgili ‘tekrar kontrole gelmen lazım’ demiş. Hastanelere bu dönemde çok gitmek istemiyoruz ya o da biraz ihmal etmiş galiba. Ani gelen bir kalp krizi aramızdan aldı onu. Hepimizin başı sağ olun” diye konuştu.


Demet Akbağ'dan Rasim Öztekin açıklaması: Ameliyatı ihmal etmiş - 5
62 yaşında hayata veda eden Öztekin, geçtiğimiz günlerde Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanmıştı.

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