Demet Akbağ'dan Rasim Öztekin açıklaması: Ameliyatı ihmal etmiş

Oyuncu Demet Akbağ, meslektaşı Rasim Öztekin'le ilgili acı gerçeği açıkladı. Akbağ, "Corona virüs sebebiyle olması gereken bir ameliyatı ihmal etmiş" ifadelerini kullandı.

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12.03.2021 - 09:47

Rasim Öztekin’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan oyuncu Demet Akbağ, yakın dostu hakkında açıklamada bulundu.







Nişantaşı’nda görüntülenen Akbağ, "Çok kötü bir gün geçirdim, çok ağladım. Söylenecek hiçbir şey yok. Rasim’i çok genç kaybettik. Hepimiz çok çok üzgünüz" dedi.







"Kalp zaten problemliydi" diyen Akbağ "Birkaç sene önce pil takılmıştı. Bir de corona virüs sebebiyle olması gereken bir ameliyatı da galiba ihmal etmiş” ifadelerini kullandı.







61 yaşındaki oyuncu, "Doktor damarlardan biriyle ilgili ‘tekrar kontrole gelmen lazım’ demiş. Hastanelere bu dönemde çok gitmek istemiyoruz ya o da biraz ihmal etmiş galiba. Ani gelen bir kalp krizi aramızdan aldı onu. Hepimizin başı sağ olun” diye konuştu.







62 yaşında hayata veda eden Öztekin, geçtiğimiz günlerde Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanmıştı.

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