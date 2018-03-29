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Demet Evgar: Buradaki hayatlar gerçek

Demet Evgar, yeni dizisi Avlu hakkında konuştu: Buradaki kadınların hikayeleri 3. sayfada her gün önümüze çıkan gerçek hayatlar. Bu hayatları mercek altına almaktan mutluluk duyuyorum”

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