Demet Evgar: Buradaki hayatlar gerçek

1 Farklı konusuyla dikkat çeken Avlu , bugün Star TV’de başlıyor. Dizinin başrol oyuncuları, yeni projelerini anlattı...

2 Demet Evgar: Ben bu hikayede Deniz Demir’i oynuyorum. Bu kadının nasıl olup da bir fırtınaya, bir şahine, bir kurta dönüşebileceğini göreceğiz. Buradaki kadınların hikayeleri 3. sayfada her gün önümüze çıkan gerçek hayatlar. Bu hayatları mercek altına almaktan mutluluk duyuyrum.

3 Ceren Moray: Eğer bu projede olmasaydım çok üzülürdüm. Öte yandan uzun süredir aynı şeyleri seyretmekten, erkeği, erkeğin nasıl sevdiğini, nasıl kavga ettiğini görmekten çok sıkıldık, Avlu'yu hakediyoruz.

4 Nursel Köse: Avlu mekan olarak, bir hapisanede olmakla aynı tüyleri ürperten tuhaf bir duyguyu uyandırıyor. İçerdesiniz! Çok gerçek... Dizi ile kadın dünyasını ekstrem bir pencereden izleyebileceksiniz.

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