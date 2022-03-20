Demet Evgar evlenirken annesinin gelinliğini giydi

Haberler 20.03.2022 - 09:56
Ünlü oyuncu Demet Evgar ile işletmeci Levent Babataş, önceki gün aile arasında kıyılan nikahla dünyaevine girdi. Oyuncunun Emirgan'daki evinde gerçekleşen nikahı Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kıydı.
3,5 aylık hamile olduğu iddia edilen Evgar’ın nikah şahitliğini çocukluk arkadaşları Duygu Acar ve Selen Öztürk yaparken, Levent Babataş’ın nikah şahitliğini ise çiftin yakın arkadaşları Özlem Oğuz ve Yeşim Koçak üstlendi.
Pandemi nedeniyle aile arasında yapılan nikah töreninin ardından çiftin düğünü, dostlarının da katılımıyla yaz aylarında gerçekleşecek.
Instagram hesabından nikah fotoğraflarını yayınlayan 41 yaşındaki oyuncu, "Yaptığı şeyi tutku ve adanmışlıkla yapanlarla çalışmak mutluluk verici. Beni dünyaya geldiğim andan itibaren destekleyen, sevgisiyle saran eşsiz, büyük ailem, güzel dileklerini duygulu mesajlarını bize ileten tüm dostlar iyi ki varsınız" mesajını yazdı.
Evgar, nikah töreninde giydiği gelinliğin annesinin olduğunu açıkladı. Ünlü oyuncunun gelinliğinin altına giydiği sarı süet botlar da dikkat çekti.
Öte yandan, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), Evgar’la önemli bir işbirliğine imza atarak ünlü oyuncuyu Türkiye ofisinin ilk İyi Niyet Elçisi olarak ilan etmişti.
Daha önce bu unvanlar Danai Gurira, Nicole Kidman, Emma Watson ve Anne Hathaway gibi isimlere verilmişti.
İşte Demet Evgar'ın nikahından yansıyan kareler...