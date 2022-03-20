Demet Evgar evlenirken annesinin gelinliğini giydi

Oyuncu Demet Evgar, altı yıldır birlikte olduğu Levent Babataş ile nikah masasına otururken annesinin gelinliğini giydiğini açıkladı.

Haberler 20.03.2022 - 09:56

Demet Evgar evlenirken annesinin gelinliğini giydi - 1

Ünlü oyuncu  ile işletmeci Levent Babataş, önceki gün aile arasında kıyılan nikahla dünyaevine girdi. Oyuncunun Emirgan'daki evinde gerçekleşen nikahı Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kıydı.

Demet Evgar evlenirken annesinin gelinliğini giydi - 2

3,5 aylık hamile olduğu iddia edilen Evgar’ın nikah şahitliğini çocukluk arkadaşları Duygu Acar ve Selen Öztürk yaparken, Levent Babataş’ın nikah şahitliğini ise çiftin yakın arkadaşları Özlem Oğuz ve Yeşim Koçak üstlendi.

Demet Evgar evlenirken annesinin gelinliğini giydi - 3

Pandemi nedeniyle aile arasında yapılan nikah töreninin ardından çiftin düğünü, dostlarının da katılımıyla yaz aylarında gerçekleşecek.

Demet Evgar evlenirken annesinin gelinliğini giydi - 4

GELİNLİK ANNESİNDEN KALMA

Instagram hesabından nikah fotoğraflarını yayınlayan 41 yaşındaki oyuncu, "Yaptığı şeyi tutku ve adanmışlıkla yapanlarla çalışmak mutluluk verici. Beni dünyaya geldiğim andan itibaren destekleyen, sevgisiyle saran eşsiz, büyük ailem, güzel dileklerini duygulu mesajlarını bize ileten tüm dostlar iyi ki varsınız" mesajını yazdı.

Evgar, nikah töreninde giydiği gelinliğin annesinin olduğunu açıkladı. Ünlü oyuncunun gelinliğinin altına giydiği sarı süet botlar da dikkat çekti.

Demet Evgar evlenirken annesinin gelinliğini giydi - 5

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), Evgar’la önemli bir işbirliğine imza atarak ünlü oyuncuyu Türkiye ofisinin ilk İyi Niyet Elçisi olarak ilan etmişti.

Daha önce bu unvanlar Danai Gurira, Nicole Kidman, Emma Watson ve Anne Hathaway gibi isimlere verilmişti.

Demet Evgar evlenirken annesinin gelinliğini giydi - 6

İşte Demet Evgar'ın nikahından yansıyan kareler...

Demet Evgar evlenirken annesinin gelinliğini giydi - 7
Demet Evgar evlenirken annesinin gelinliğini giydi - 8
Demet Evgar evlenirken annesinin gelinliğini giydi - 9
Demet Evgar evlenirken annesinin gelinliğini giydi - 10
Demet Evgar evlenirken annesinin gelinliğini giydi - 11

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