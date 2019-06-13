NTV

Demet Evgar: Psikolojisi ağır bir işti

Star TV ekranlarında yayınlanan ve geçtiğimiz günlerde ekrana veda eden Avlu dizisinde başrolde olan Demet Evgar, "Psikolojisi ağır bir işti” dedi.

  • 1

    Avlu'da Deniz karakteriyle ekranlarda boy gösteren Demet Evgar final sonrası dizi hakkında konuştu.


  • 2

    Cezaevi hikayesini anlatan dizide rol alan Evgar, “Psikolojik destek almadım. Böyle bir proje olduğu için şiddeti göstermeniz gerekiyor" dedi.

  • 3

    Dizide sık sık şiddet olduğuna vurgu yapan ünlü oyuncu "Bu tarz diziler çocuklar uyuduktan sonra ekrana gelmeli” diye konuştu.


  • 4

    Hapishaneden çıkma durumunu yaşamak için diziden sonra saçlarını kestirdiğini söyleyen Evgar şöyle devam etti: “Bu işe başlamadan önce, ‘kader mahkumu’ sözü bana arabesk gelirdi."


  • 5

    "Oradaki insanları anarak, dua ettik. Haftanın beş günü setteydik, gökyüzünü göremiyorduk. Psikolojisi ağır bir işti”
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin