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Demet Evgar teknolojiden uzak yaşıyor

Star TV ekranlarında yayınlanan Avlu dizisinin başrolü Demet Evgar, teknolojiden uzak bir hayat yaşadığını dile getirerek, "Üç aydır telefon da kullanmıyorum" dedi.

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    Avlu dizisinin Deniz'i Demet Evgar,  marka yüzü olduğu bir yiyecek markasının Nişantaşı’nda gerçekleşen etkinliğine katılarak açıklamalarda bulundu.
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    Uzun yıllardır evinde televizyon bulundurmadığını söyleyen Evgar, “Son üç aydır telefon da kullanmıyorum. Böyle çok mutluyum” dedi.
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    Evgar, son dönemde yaygın hale gelen internet yapımları hakkında ise bu dizileri desteklediğini de dile getirdi.
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    38 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda, “Hapishanedeki çekimler sizi etkiliyor mu” sorusuna şöyle yanıt vermişti: “Evime her geldiğimde yaşadığım hayata şükrediyorum"

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    Evgar'ın rol aldığı Avlu bu akşam 2. yeni sezonuyla Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
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