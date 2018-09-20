Demet Evgar teknolojiden uzak yaşıyor
Star TV ekranlarında yayınlanan Avlu dizisinin başrolü Demet Evgar, teknolojiden uzak bir hayat yaşadığını dile getirerek, "Üç aydır telefon da kullanmıyorum" dedi.
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1Avlu dizisinin Deniz'i Demet Evgar, marka yüzü olduğu bir yiyecek markasının Nişantaşı’nda gerçekleşen etkinliğine katılarak açıklamalarda bulundu.
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2Uzun yıllardır evinde televizyon bulundurmadığını söyleyen Evgar, “Son üç aydır telefon da kullanmıyorum. Böyle çok mutluyum” dedi.
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3Evgar, son dönemde yaygın hale gelen internet yapımları hakkında ise bu dizileri desteklediğini de dile getirdi.
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38 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda, “Hapishanedeki çekimler sizi etkiliyor mu” sorusuna şöyle yanıt vermişti: “Evime her geldiğimde yaşadığım hayata şükrediyorum"
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5Evgar'ın rol aldığı Avlu bu akşam 2. yeni sezonuyla Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.