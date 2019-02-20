Demet Özdemir ile Beste Kanar PUBG tutkusu: Çorba parası çıktı
Erkenci Kuş'un yıldızı Demet Özdemir, meslektaşı Beste Kanar ile PUBG tutkularını sosyal medyadan paylaştı. Tüm dünyada ilgiyle oynanan mobil oyun sonrası Özdemir ve Kanar, "Birlikte ilk çorba paramızı çıkarttık" notuyla birinciliklerini yayınladı.
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Star TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş'ta rol alan Demet Özdemir ile Çukur'da oynayan Beste Kanar da PUBG tutkunu çıktı.
Merve Boluğur, Yağmur Tanrısevsin ve Gonca Vuslateri'nin ardından oyun tutkunları arasına katılan Demet Özdemir ve Beste Kanar birlikte oynadıkları PUBG Mobile'de birinci oldu.
Çukur'da rol alan Kanar'ın "Birlikte ilk çorba paramızı çıkarttık. Çerçeveletip duvara asacağım" paylaşımını Özdemir de Instagram sayfasına taşıdı.
Tüm dünyada ilgiyle oynanan PUBG Mobile, geçen yıl açıklanan rakamlara göre 100 milyonu aşan oyuncu sayısına sahip.
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Merve Boluğur, Yağmur Tanrısevsin ve Gonca Vuslateri'nin ardından oyun tutkunları arasına katılan Demet Özdemir ve Beste Kanar birlikte oynadıkları PUBG Mobile'de birinci oldu.
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Çukur'da rol alan Kanar'ın "Birlikte ilk çorba paramızı çıkarttık. Çerçeveletip duvara asacağım" paylaşımını Özdemir de Instagram sayfasına taşıdı.
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Tüm dünyada ilgiyle oynanan PUBG Mobile, geçen yıl açıklanan rakamlara göre 100 milyonu aşan oyuncu sayısına sahip.