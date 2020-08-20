Demet Özdemir isyan etti (20 Ağustos 2020 Magazin ve sanat turu)

20 Ağustos 2020'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

20.08.2020 - 17:00

Demet Özdemir isyan etti (20 Ağustos 2020 Magazin ve sanat turu) - 1

Demet Özdemir hakkında çıkan aşk haberlerine isyan etti

Rol arkadaşı Can Yaman ile ilişkisini noktaladıktan sonra adı Oğuzhan Koç, Kerem Bürsin, Kaan Yıldırım ve Murat Boz'la aşk dedikodusuna karışan oyuncu Demet Özdemir, ilk kez açıklama yaptı 

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Demet Özdemir isyan etti (20 Ağustos 2020 Magazin ve sanat turu) - 2

Christopher Nolan, Tenet'te romantik komedi kadar görsel efekt var

Christopher Nolan, hayranlarının sabırsızlıkla beklediği Tenet filminin çok az görsel efekt barındırdığını söyledi.

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Demet Özdemir isyan etti (20 Ağustos 2020 Magazin ve sanat turu) - 3

Dışı zehirli, içi lezzetli (İskorpit)

Sırtındaki zehirli iğneleri ve çirkin görüntüsü ile dikkat çeken İskorpit, görüntüsünün aksine lezzeti ile balık restoranlarına gidenlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

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Demet Özdemir isyan etti (20 Ağustos 2020 Magazin ve sanat turu) - 4

Gerard Butler ile Morgan Brown ayrıldı (Boşanan, aldatan, ayrılan ünlüler)

Hollywood'un ünlü çifti Gerard Butler ve Morgan Brown 6,5 yıllık ilişkilerini sonlandırdı.Ünlü çiftin kararı çok konuşulan ihanet ve ayrılıkları akıllara getirdi. Kimi ihanete uğradı, kimi evlilikten anlaşarak ayrıldı, bazıları ise nikâh masasına erken oturduğunu fark etti. İşte boşanan, aldatan, ve sevgiliyken ayrılan ünlüler...

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Demet Özdemir isyan etti (20 Ağustos 2020 Magazin ve sanat turu) - 5

Dara Antik Kenti'nde dünyada benzeri olmayan galeri mezara yoğun ilgi

Mardin'deki 3 katlı Dara Antik Kenti'nde sergilenen ve dünyada benzerine rastlanmayan ölenlerin 2 katta toplu defnedildiği 1500 yıllık galeri mezar, ziyaretçi akınına uğruyor. Dara Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Kafkas Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Metin, toplu mezarı diğer antik dönem mezarlarından farklı kılan, insanlara ait kemik parçalarının bir arada bulunması olduğunu söyledi.

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Demet Özdemir isyan etti (20 Ağustos 2020 Magazin ve sanat turu) - 6

Pelin Akil'in sivrisinek isyanı: Kaç kere suratımı tokatladım

Sosyal medya hesabından eşi ve ikiz kızları ile neşeli anlarını paylaşan oyuncu Pelin Akil, bu kez sivrisineklerden dert yandı. Gece uyuyamadığını söyleyen Akil, "Kaç kere suratımı tokatladım!" dedi.

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Demet Özdemir isyan etti (20 Ağustos 2020 Magazin ve sanat turu) - 7

Bill Clinton'ın, Epstein'ın uçağındaki masaj fotoğrafları ortaya çıktı

ABD eski başkanı Bill Clinton ile cezaevinde ölen pedofil milyarder Jeffrey Epstein’ın geçmişteki bağlantılarıyla ilgili bir gerçek daha ortaya çıktı. Epstein'i suçlayan kadınlardan biri olan Chauntae Davies’in Clinton’a masaj yaptığı fotoğraflar ifşa oldu.

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Demet Özdemir isyan etti (20 Ağustos 2020 Magazin ve sanat turu) - 8

Star TV'nin yeni dizisi İyi Günde Kötü Günde'nin kadrosu belli oldu

Star’da yayınlanacak olan yapımını O3 Medya’nın üstlendiği yeni dizi İyi Günde Kötü Günde, çok yakında seyircisi ile buluşacak. Başrollerini Elçin Sangu, Ozan Dolunay ve Yasemin Allen’nın paylaştığı dizinin tüm oyuncuları, afiş çekimi için bir araya geldi. Sosyal medya afiş fotoğrafı olarak servis edilen karede, ilk kez tüm oyuncular birlikte görüntülendi.

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Demet Özdemir isyan etti (20 Ağustos 2020 Magazin ve sanat turu) - 9

200 yıllık saat zamana meydan okuyor

Eskişehir’de, yaklaşık 200 yaşında olan duvar saati zamana meydan okuyor. Mekanik saatlerin atası olarak nitelendirilen ve bir eşi de Topkapı Sarayında olan porselen kadranlı duvar saati Antika Pazarında meraklısını bekliyor.

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Demet Özdemir isyan etti (20 Ağustos 2020 Magazin ve sanat turu) - 10

Ünlü isimler Menajerimi Ara'da buluştu (Çok konuşulacak tanıtım)

Star’da yayınlanmaya başlayacak olan Menajerimi Ara, Türkiye’nin sevilen birçok yıldız ismini biraraya getirecek. Her bölüm farklı bir ünlü ismin konuk olacağı dizinin genel tanıtımı, büyük merak uyandırdı.

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Demet Özdemir isyan etti (20 Ağustos 2020 Magazin ve sanat turu) - 11

Dara Antik Kenti'nde dünyada benzeri olmayan galeri mezara yoğun ilgi

Mardin'deki 3 katlı Dara Antik Kenti'nde sergilenen ve dünyada benzerine rastlanmayan ölenlerin 2 katta toplu defnedildiği 1500 yıllık galeri mezar, ziyaretçi akınına uğruyor. Dara Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Kafkas Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Metin, toplu mezarı diğer antik dönem mezarlarından farklı kılan, insanlara ait kemik parçalarının bir arada bulunması olduğunu söyledi.

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Demet Özdemir isyan etti (20 Ağustos 2020 Magazin ve sanat turu) - 12

Ankara Film Festivali’nden Vişegrad Dörtlüsü klasikleri

3 Eylül’de başlayacak 31. Ankara Uluslararası Film Festivali’nin Vişegrad Gülümsüyor seçkisi, 5 yönetmenden 4 klasik komediyi bir araya getiriyor. Adını Çekya, Macaristan, Polonya ve Slovakya’dan oluşan Vişegrad Dörtlüsü’nden alan seçkide, Jiri Menzel’in Snowdrop Festivali, Frigyes BAn ve Vladislav Pavlovic’in Aziz Peter’in Şemsiyesi, Andrzej Munk’un Eroica ve Zoltán Fábri’nin Profesör Hannibal adlı filmleri sinema perdesinde seyirciyle buluşuyor.

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Demet Özdemir isyan etti (20 Ağustos 2020 Magazin ve sanat turu) - 13

İngiltere’de 15 bin yıllık sanat eserleri bulundu

İngiltere’ye bağlı Jersey adasında 15 bin yıl öncesine ait yontulmuş taşlar bulundu. Yapılan keşif ile Manş adalarındaki insan sanatının en eski örnekleri çıkarıldı. Bilim insanları Batı Avrupa’da modern sanatın ortaya çıktığı Magdalenian dönemine ait taşların, dönemin insanlarının yaşayışıyla ilgili detayları gün yüzüne çıkardığını açıkladı.

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Demet Özdemir isyan etti (20 Ağustos 2020 Magazin ve sanat turu) - 14

Kuşadası Kitap Fuarı kapılarını açtı

Aydın’'n Kuşadası ilçesinde, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Toplumsal Yayın Grubu iş birliği ile düzenlenen Kuşadası Kitap Fuarı düzenlenen törenle kapılarını açtı. Türkiye'nin en önemli yayınevlerinin katıldığı 10 günlük fuarda edebiyat severler ünlü yazarlarla buluşma şansı yakalayacak.

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Demet Özdemir isyan etti (20 Ağustos 2020 Magazin ve sanat turu) - 15

Bir Umut filminin çekimleri Bursa'da başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Boğaziçi Film Festivali Bosphorus Film Lab'da TRT'nin ortak yapım ödül desteğini alan Bir Umut filminin çekimleri başladı.

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Demet Özdemir isyan etti (20 Ağustos 2020 Magazin ve sanat turu) - 16

Bergüzar Korel'den Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür

Gözyaşları içinde SMA hastası çocuklar için ilaç alınamadığını belirterek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yardım isteyen Bergüzar Korel, çağrısının karşılık bulması sonrası teşekkür videosu paylaştı.

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Demet Özdemir isyan etti (20 Ağustos 2020 Magazin ve sanat turu) - 17

Plastik lahiti 2 bin yıllık diye satmaya çalıştılar

Afyonkarahisar’da tarihi eser kaçakçılarının ‘emitasyon lahit’ oyununu polis ekipleri yaptığı operasyonla bozdu. Hediyelik eşya olarak üretilen ve 2 bin yıllık Roma dönemine ait olduğu iddia edilerek satılmaya çalışılan lahit polis tarafından ele geçirildi. Kaçakçıların aslına uygun olsun diye plastikten yapılan lahite ‘Grekçe’ yazılar yazmayı dahi düşünmeleri dikkatlerden kaçmadı.

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Demet Özdemir isyan etti (20 Ağustos 2020 Magazin ve sanat turu) - 18

Juventus’un yıldızı Douglas Costa Bodrum’da

Juventus’un yıldızı Douglas Costa Bodrum’da

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Demet Özdemir isyan etti (20 Ağustos 2020 Magazin ve sanat turu) - 19

Meghan Markle ve Prens Harry Hollywood'da gizli bir proje için çalışıyor

Meghan Markle ve Prens Harry'nin tam zamanlı Kraliyet Ailesi görevlerinden çekilme kararının ardından ortaya atılan ekonomik senaryolara bir yenisi daha eklendi. Ünlü çiftin Hollywood'da şu anda çok gizli tutulan bir projenin yapımcıları arasında yer almayı planladığı konuşuluyor.

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Demet Özdemir isyan etti (20 Ağustos 2020 Magazin ve sanat turu) - 20

Adele'in hayatını değiştiren kitap: Untamed-Stop Pleasing, Start Living (Yabani-Memnun etmekten vazgeçin, yaşamaya başlayın)

Eşi Simon Konecki'den boşandıktan sonra hızla zayıflamaya başlayan ve son zamanlarda verdiği 45 kilo ile konuşulan İngiliz şarkıcı Adele, hayatını değiştiren kitabı açıkladı.

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Demet Özdemir isyan etti (20 Ağustos 2020 Magazin ve sanat turu) - 21

Leonardo DiCaprio'nun 45 yaş göbeği

Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio, sevgilisi Camila Morrone ve ailesi ile birlikte Malibu'daki tatilini sürdürüyor. Önceki gün plajda görüntülenen 45 yaşındaki DiCaprio, aldığı kilolarla dikkat çekti.

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Demet Özdemir isyan etti (20 Ağustos 2020 Magazin ve sanat turu) - 22

Fransa Kralı 16’ncı Louis’nin kardeşine ait 4 sandalye 1 milyon İngiliz pounduna satıldı

Ünlü Fransa kralı 16’ncı Louis’nin kardeşi Charles’a ait 4 kırık ve eski sandalye, açık artırmada 1 milyon İngiliz pounduna satıldı. Sandalyelerin Fransız İhtilali’nde ele geçirildiği belirtildi.

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