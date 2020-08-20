Demet Özdemir isyan etti (20 Ağustos 2020 Magazin ve sanat turu)

Star TV'nin yeni dizisi İyi Günde Kötü Günde'nin kadrosu belli oldu

Star’da yayınlanacak olan yapımını O3 Medya’nın üstlendiği yeni dizi İyi Günde Kötü Günde, çok yakında seyircisi ile buluşacak. Başrollerini Elçin Sangu, Ozan Dolunay ve Yasemin Allen’nın paylaştığı dizinin tüm oyuncuları, afiş çekimi için bir araya geldi. Sosyal medya afiş fotoğrafı olarak servis edilen karede, ilk kez tüm oyuncular birlikte görüntülendi.

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