Demet Özdemir-Oğuzhan Koç ile Aslı Bekiroğlu-Çağrı Telkıvıran çiftleri tatilde

Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti, yakın arkadaşları Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Çağrı Telkıvıran'la tatil sezonunu açtı. Dörtlü grup Balıkesir Ayvalık'ın ardından Muğla Fethiye'ye geçti.

26.05.2021 - 16:50

Demet Özdemir-Oğuzhan Koç ile Aslı Bekiroğlu-Çağrı Telkıvıran çiftleri tatilde - 1
Balıkesir Ayvalık'ta tatillerine başlayan Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti ile Aslı Bekiroğlu-Çağrı Telkıvıran çifti, daha sonra soluğu Muğla Fethiye'de aldı.


Demet Özdemir-Oğuzhan Koç ile Aslı Bekiroğlu-Çağrı Telkıvıran çiftleri tatilde - 2
Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Kiraladıkları guletle Fethiye'nin koylarını gezen arkadaş grubu, gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkardı.


Demet Özdemir-Oğuzhan Koç ile Aslı Bekiroğlu-Çağrı Telkıvıran çiftleri tatilde - 3
Öğle saatlerinde denize girmek için sakin bir koya seçen dostlar, bol bol yüzdü ve su sporları yaptı.
Demet Özdemir-Oğuzhan Koç ile Aslı Bekiroğlu-Çağrı Telkıvıran çiftleri tatilde - 4
Bekiroğlu ve Telkıvıran'la iddiaya tutuşan Özdemir ve Koç, "Sörf tahtasının üzerinde 10 saniye kalırsanız, size ayakkabı alacağız" diyerek iddiayı kaybetti. Bekiroğlu ve sevgilisi, sörf tahtası üzerinde 10 saniyeden fazla kalınca, "İddiayı kazandık" diye bağırdı.


Demet Özdemir-Oğuzhan Koç ile Aslı Bekiroğlu-Çağrı Telkıvıran çiftleri tatilde - 5
Özdemir, sevgilisinin sürdüğü kanonun önüne oturarak, gezintiye çıktı. Kanodan aşağıya düşen Koç, surf tahtası üzerinde kürek çekerek, sevgilisine yetişmeye çalıştı.



Demet Özdemir-Oğuzhan Koç ile Aslı Bekiroğlu-Çağrı Telkıvıran çiftleri tatilde - 6
Bekiroğlu ve sevgilisi Telkıvıran’ın ilginç yöntemi ise objektiflere böyle yansıdı. Arkadaş grubunun tekne ile rotayı Kaş’a çevirecekleri öğrenildi.
Demet Özdemir-Oğuzhan Koç ile Aslı Bekiroğlu-Çağrı Telkıvıran çiftleri tatilde - 7
İşte ünlü çiftlerin tatilinden yansıyan diğer kareler...
Demet Özdemir-Oğuzhan Koç ile Aslı Bekiroğlu-Çağrı Telkıvıran çiftleri tatilde - 8
Demet Özdemir-Oğuzhan Koç ile Aslı Bekiroğlu-Çağrı Telkıvıran çiftleri tatilde - 9
Demet Özdemir-Oğuzhan Koç ile Aslı Bekiroğlu-Çağrı Telkıvıran çiftleri tatilde - 10
Demet Özdemir-Oğuzhan Koç ile Aslı Bekiroğlu-Çağrı Telkıvıran çiftleri tatilde - 11
Demet Özdemir-Oğuzhan Koç ile Aslı Bekiroğlu-Çağrı Telkıvıran çiftleri tatilde - 12
Demet Özdemir-Oğuzhan Koç ile Aslı Bekiroğlu-Çağrı Telkıvıran çiftleri tatilde - 13

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