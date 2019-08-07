Demet Özdemir ve Can Yaman'dan Erkenci Kuş'a veda mesajları

1 Can Yaman, Instagram sayfasında Demet Özdemir ile fotoğrafını paylaşıp şu ifadeleri kullandı: "Erkenci Kuş sadece burada değil dünyanın birçok ülkesinde de ses getiren, katıldığı her oylamayı altüst edip “bela” olan, ödüllere doyamayan, çok özel, türünün en iyilerinden fenomen bir iş oldu.."







2 "Müthiş bir kimya yakaladığımız, birlikte her sahnede ekstra özverili oynadığımız, gerektiğinde bir sürü açığı beraber kapattığımız, aurasıyla setteki herkesin enerjisini yükseltip daha keyifli çalışmasını sağlayan ve esprileriyle sürekli güldüren, yolu inanılmaz açık olan partnerim Demet Özdemir'e çok teşekkür ederim"







3 Özdemir ise Yaman'a "Her şey birlikte güzel oldu... iyi ki Can Yaman! Seninle göz göze oynamak büyük şanstı benim için..."





