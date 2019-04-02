Demet Özdemir'den Can Yaman açıklaması (Sette kriz)
Erkenci Kuş dizisinin başrol oyuncusu Can Yaman'ın setteki bir seyirciye fotoğraf makinesi fırlattığı iddiası üzerine rol arkadaşı Demet Özdemir'den açıklama geldi. Şiddet iddiasını yalanlayan Özdemir, "Sete gelen bir hayran kaydı kesip Can'ın kolundan tutup bana laf atmıştır, Can da sözde hayrandan kolunu kurtarmaya çalışırken fotoğraf makinesi elinden düşmüştür" dedi.
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2.Sayfa programnının haberine göre, Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman'ın Anadolu Yakası'nda gerçekleşen çekimleri izleyen bir kişinin "Bu Demet Özdemir de Can Yaman'da ne buluyor?" demesi üzerine çok sinirlenip elindeki fotoğraf makinesini seyirciye fırlattıği iddia edildi.
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Ancak iddialara göre fotoğraf makinesi dizide rol alan yardımcı oyunculardan birinin başına geldi. Oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı.
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Sette yaşanan bu krize Can Yaman'ın rol arkadaşı Demet Özdemir'den açıklama geldi. Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bugün haberlerde hayran adı altında bahsi geçen kişi sete izinsiz girip hakaretler savurup uyarıldığı halde setten uzaklaşmamıştır... "
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"Kaydı kesip Can'ın kolundan tutup bana laf atmıştır, Can da sözde hayrandan kolunu kurtarmaya çalışırken fotoğraf makinesi elinden düşmüştür."
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"Can Yaman ve Erkenci Kuş ekibi asıl mağdur olan taraftır. Negatif bir fiziksel temas, hakaret hiç bir zaman sevgi gösterisi olmaz. O kişiye şiddet söz konusu dahi olmamıştır."
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"Her zaman sete ziyarete gelenleri sevgiyle kucaklayan partnerim için çıkan yalan haberleri aydınlatmak istiyorum ve çok üzüldüğümü belirtmek isterim.'