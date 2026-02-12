Demet Şener: Evliliğimin bitmesi benim için hayal kırıklığıydı

Bursa'da büyüdüğünü söyleyen ve çocukluğunu anlatan Demet Şener, "Ele avuca sığmayan bir kız çocuğuydum. İki ağabeyim var ve ikisi de lise okumak için Bursa’dan İstanbul’a gitti. Ben de hep onların peşinden gitmek isterdim. 14 yaşında bu fizikteydim, dikkat çekiyordum. Neredeyse tüm Bursa dönüp bana bakıyordu. Herkesin “bu kız manken olsun” gibi şeyler söylemesi benim de aklımı çeldi" ifadelerini kullandı.

“Bursa benim için çocukluğum” diyen 48 yaşındaki ünlü isim, ”Babam iş insanıydı, o yüzden onu herkes tanırdı. Çok klasik bir aile yapımız yoktu. Babam çok öngörülü ve ileri görüşlü bir adamdı. 5 dil biliyordu. Ağabeylerim eziyeti çekti, ben prenses gibiydim" şeklinde konuştu.