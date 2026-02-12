Demet Şener: Evliliğimin bitmesi benim için hayal kırıklığıydı
12.02.2026 09:04
NTV - Haber Merkezi
Türkiye eski güzeli Demet Şener, "Empati" programına konuk oldu. Ünlü isim, kariyer yolculuğundan, evliliğine ve çocuklarına kadar birçok konuda konuştu.
1995'de Miss Turkey güzellik yarışmasında birinci olduktan sonra şöhreti yakalayan Demet Şener, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk oldu.
Sonrasında mankenlikten ziyade “Kahpe Bizans”, “Asansör”, “Bir Demet Tiyatro” gibi yapımlarda da rol alan Demet Şener bilinmeyenlerini anlattı.
Bursa'da büyüdüğünü söyleyen ve çocukluğunu anlatan Demet Şener, "Ele avuca sığmayan bir kız çocuğuydum. İki ağabeyim var ve ikisi de lise okumak için Bursa’dan İstanbul’a gitti. Ben de hep onların peşinden gitmek isterdim. 14 yaşında bu fizikteydim, dikkat çekiyordum. Neredeyse tüm Bursa dönüp bana bakıyordu. Herkesin “bu kız manken olsun” gibi şeyler söylemesi benim de aklımı çeldi" ifadelerini kullandı.
“Bursa benim için çocukluğum” diyen 48 yaşındaki ünlü isim, ”Babam iş insanıydı, o yüzden onu herkes tanırdı. Çok klasik bir aile yapımız yoktu. Babam çok öngörülü ve ileri görüşlü bir adamdı. 5 dil biliyordu. Ağabeylerim eziyeti çekti, ben prenses gibiydim" şeklinde konuştu.
Babası Fikret Şener'i kaybettiğinde 30 yaşında olduğunu belirten Şener, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
“Babam benim ilk aşkımdı, onun vefatıyla çok şey kaybettim. Babamı kaybettikten 1 hafta sonra da Ömer’e hamile olduğumu öğrendim. O dönem üzülmemek için çok çabaladım. Ömer’i doğurduktan sonra çıktı ama o dönem biri yanımda ‘baba’ deyince ağlıyordum.”
Annesinden de bahseden ünlü manken, “Annem tam bir lokumdur. Fedakar, hep çocuklarını düşünen tipik bir Türk annesidir. Burada olmamı ona borçluyum” ifadelerini kullandı.
2005-2018 yılları arasında evli kaldığı İbrahim Kutluay'dan İrem ve Ömer adında iki çocuğu olan Demet Şener, “Anneliği ben annemden öğrendim. Çocuklarım olunca tüm hayatımı onlara entegre ettim” dedi.
Anne olduktan sonra değiştiğini ve çok sabırlı birine dönüştüğünü belirten ünlü isim; İrem’in de üniversite ikinci sınıfta olduğunu, Ömer’in ise Real Madrid’in alt yapısında oynadığını ve her ay oğlunun yanına Madrid’e gittiğini anlattı.
"AİLE OLGUSU ÖNEMLİ BİR ŞEY"
Bir hayal kırıklığı olup olmadığı sorusuna da yanıt veren ünlü isim, “Büyük bir hayal kırıklığım yok ama ilk evliliğimin bitmesi benim için hayal kırıklığıydı. Çünkü ailemde gördüğüm aile olgusu çok önemli bir şeydi. O olmadı sadece, onu da güzel evlatlarımla telafi ettim” itirafında bulundu.
Hiç geçmişe bakmadığını, daima önüne baktığını söyleyen Demet Şener, “Yaptığım her şeye iyi kötü sahip çıkıyorum. Keşke demiyorum ya da pişman olmuyorum” ifadelerini kullandı.
"BİR GECEDE HAYATIM DEĞİŞTİ"
Miss Turkey seçildiğinde 18 yaşını bile doldurmamış olduğunu belirten Demet Şener, “Bugün olsa tekrar o yarışmaya girerdim, bana muhteşem bir hayat yaşattı. Ama bugünkü yarışmalara girmezdim. Çünkü o dönem daha değerliydi” dedi.
Bir gecede hayatının değiştiğini söyleyen Şener, “Şöhret tam bıçak sırtı denilen şey. Ben şöhretli olduğum için çok mutluyum. Şöhret olunca şımarmadım ama zorluğunu yaşadım. Ailem de benimle İstanbul’a yerleşmişti. Basın mensupları sabaha kadar kapıda beklerdi. Bir magazin figürü olarak tokatlar yedim” ifadelerini kullandı.
"KENDİME SAYGI DUYDUĞUM İÇİN KENDİME İYİ BAKIYORUM"
Dudağında dolgu olduğunu ve senede bir kere botoks yaptırdığını ifade eden Şener, “Güzel yaş almak istiyorum, yaşını göstermiyorsun dediklerinde hoşuma gidiyor. Genetik bir mirasım da var. Kendime saygımdan kendime çok iyi bakıyorum. Çocuklarım için iyi bakıyorum. Zımba gibi bir anne olmak istiyorum” şeklinde konuştu.
"AŞK TANIMIM TOLGA'YLA DEĞİŞTİ"
Uzun süredir Tolga Arman ile gözlerden uzak bir aşk yaşayan ünlü isim, “Şimdi beraber olduğum insanla aşk tanımım değişti. Ayrı evlerimiz var ama gönülden biriz ve hayatı beraber sırtlıyoruz” ifadelerini kullandı.