Demi Burnett'e otizm teşhisi: Tek istediğim iyi bir yaşam

Haberler 22.02.2022 - 10:19
The Bachelor adlı reality şovla adını duyuran Demi Burnett (26), yaptırdığı test sonucunda otistik olduğunun ortaya çıktığını duyurdu.
Durumu, Instagram hesabından duyuran Burnett, "Psikolojik bir test yaptırdım ve çıkan sonuca göre otistiğim. 'Otizm' denildiğinde bu insanlar için bir damgalanma söz konusu hep. Ben, açık fikirli olmayı ve kabullenmeyi öneririm" dedi.
"Tek istediğim daha kaliteli bir yaşam." diyen Burnett, "Bu noktaya nasıl geldiğimi ve bu süreçte yaşadıklarımı paylaşmaya devam edeceğim. Tüm acımı ve verdiğim mücadele ilgili hikayemi daha fazla paylaşacağım" diye konuştu.
Kendisi gibi otizmli olan insanların yalnız olmadıklarını bilmeleri gerektiğini dile getiren Burnett, "Her şey daha iyi olabilir ve en önemlisi bu sizin suçunuz değil" sözlerini dile getirdi.
OTİZM NEDİR?
Otizm düşünme, hissetme, dil ve başkalarıyla ilişki kurma becerisinde problemler yaşatan karmaşık bir nöro-gelişimsel bozukluğudur.
Beynin yapısını veya işleyişini etkileyen ve bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı düşünülen Otizm Spektrum Bozukluğu (OBS) her toplumda, her coğrafyada, her ırkta ve her ailede rastlanabilen otizmin, kesin bir tedavisi yok ve genellikle hayat boyu sürüyor.
İşte ünlü yıldızın Instagram hesabından öne çıkanlar...