Demi Lovato: Alfabe mafyasının parçasıyım

ABD'li ünlü şarkıcı ve model Demi Lovato, cinsel kimliği konusunda açıklamalar yaptı. The Joe Rogan Experience adlı podcast'e konuşan Demi Lovato, panseksüel olduğunu söyledi. Yirmi sekiz yaşındaki pop yıldızı, "Şu anda çok akışkanım. Bunun sebeplerinden biri önceden cinsel yönelimimi fazlasıyla gizlememdi" dedi. Rogan bunun ardından şarkıcıya "Cinsel olarak mı akışkansın? Hem erkeklerden hem de kadınlardan mı hoşlanıyorsun?" diye sordu. Lovato ise "Evet gerçekten her şeyden" diye yanıtladı. Sunucu daha sonra "Buna panseksüel mi deniyor?" sorusunu yöneltirken, Lovato "Evet, panseksüel" cevabını verdi ve sözlerini şöyle sürdürdü: Birisinin LGBT+ topluluğuna alfabe mafyası dediğini duymuştum. İşte bu. Alfabe mafyasının parçasıyım ve bununla gurur duyuyorum. Panseksüel ne demek? Cinsiyet ayrımı yapmaksızın kişilere ilgi duyabilme