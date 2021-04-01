Demi Lovato: Alfabe mafyasının parçasıyım

Yirmi sekiz yaşındaki pop yıldızı, "Şu anda çok akışkanım. Bunun sebeplerinden biri önceden cinsel yönelimimi fazlasıyla gizlememdi" dedi.

Rogan bunun ardından şarkıcıya "Cinsel olarak mı akışkansın? Hem erkeklerden hem de kadınlardan mı hoşlanıyorsun?" diye sordu. Lovato ise "Evet gerçekten her şeyden" diye yanıtladı.



