Demi Lovato: Alfabe mafyasının parçasıyım

ABD'li ünlü şarkıcı ve model Demi Lovato, cinsel kimliği konusunda açıklamalar yaptı.

01.04.2021 - 08:05

Demi Lovato: Alfabe mafyasının parçasıyım - 1
The Joe Rogan Experience adlı podcast'e konuşan Demi Lovato, panseksüel olduğunu söyledi.

Demi Lovato: Alfabe mafyasının parçasıyım - 2
Yirmi sekiz yaşındaki pop yıldızı, "Şu anda çok akışkanım. Bunun sebeplerinden biri önceden cinsel yönelimimi fazlasıyla gizlememdi" dedi.

Demi Lovato: Alfabe mafyasının parçasıyım - 3
Rogan bunun ardından şarkıcıya "Cinsel olarak mı akışkansın? Hem erkeklerden hem de kadınlardan mı hoşlanıyorsun?" diye sordu. Lovato ise "Evet gerçekten her şeyden" diye yanıtladı.

Demi Lovato: Alfabe mafyasının parçasıyım - 4
Sunucu daha sonra "Buna panseksüel mi deniyor?" sorusunu yöneltirken, Lovato "Evet, panseksüel" cevabını verdi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

Demi Lovato: Alfabe mafyasının parçasıyım - 5
Birisinin LGBT+ topluluğuna alfabe mafyası dediğini duymuştum. İşte bu. Alfabe mafyasının parçasıyım ve bununla gurur duyuyorum.

Demi Lovato: Alfabe mafyasının parçasıyım - 6
Panseksüel ne demek?
Cinsiyet ayrımı yapmaksızın kişilere ilgi duyabilme

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