Demi Lovato başına örümcek dövmesi yaptırdı

Haberler - ntv.com.tr 14.01.2022 - 10:54
Demi Lovato, rehabilitasyondan yenilenerek çıktı.
29 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı, saçlarını kazıtmasının ardından, başına örümcek dövmesi yaptırdı.
Dövme yaptırma anını sosyal medya hesabından paylaşan Amerikalı yıldız, dün Los Angeles sokaklarında yeni imajıyla görüntülendi.
Lovato, müzisk stüdyosuna girerken paparazzilerin radarındaydı.
Rahat giyim tarzıyla dikkat çeken şarkıcının yeni saçı ve dövmesi objektiflere yansıdı.
Uyuşturucu madde bağımlılığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı, 2021 sonunda rehabilitasyondan çıktı.
2018 yılında aşırı doz uyuşturucu nedeniyle hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı, üç felç ve bir kalp krizi geçirdiğini anlatmış, hala beyninde kalan hasarla mücadele ettiğini söylemişti.
Lovato, daha önce de yeme bozukluğu ve uyuşturcu bağımlılığıyla mücadele etmek için uzun süre rehabilitasyon merkezinde kalmıştı. Lovato, rehebilitasyon dönemini de 2012 yılında yayınlanan 'Stay Strong' belgeselinde anlatmıştı.
Geçen yıl, The Joe Rogan Experience adlı podcast'e konuşan Demi Lovato, panseksüel olduğunu söylemişti.
Ünlü pop yıldızı, "Şu anda çok akışkanım. Bunun sebeplerinden biri önceden cinsel yönelimimi fazlasıyla gizlememdi" demişti.
Rogan bunun ardından şarkıcıya "Cinsel olarak mı akışkansın? Hem erkeklerden hem de kadınlardan mı hoşlanıyorsun?" diye sormuş, Lovato ise "Evet gerçekten her şeyden" diye yanıtlamıştı.
Sunucu daha sonra "Buna panseksüel mi deniyor?" sorusunu yöneltirken, Lovato "Evet, panseksüel" cevabını vermiş ve sözlerini şöyle sürdürmüştü:
"Birisinin LGBTİ+ topluluğuna alfabe mafyası dediğini duymuştum. İşte bu. Alfabe mafyasının parçasıyım ve bununla gurur duyuyorum."
PANSEKSÜEL NEDİR?
Cinsiyet ve cinsel yönelim ayrımı yapmaksızın kişilere ilgi duyabilme.