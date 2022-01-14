Demi Lovato başına örümcek dövmesi yaptırdı

PANSEKSÜEL OLDUĞUNU AÇIKLADI

Geçen yıl, The Joe Rogan Experience adlı podcast'e konuşan Demi Lovato, panseksüel olduğunu söylemişti.

Ünlü pop yıldızı, "Şu anda çok akışkanım. Bunun sebeplerinden biri önceden cinsel yönelimimi fazlasıyla gizlememdi" demişti.

Rogan bunun ardından şarkıcıya "Cinsel olarak mı akışkansın? Hem erkeklerden hem de kadınlardan mı hoşlanıyorsun?" diye sormuş, Lovato ise "Evet gerçekten her şeyden" diye yanıtlamıştı.