Demi Lovato başına örümcek dövmesi yaptırdı

Uyuşturucu madde bağımlılığı nedeniyle rehabilitasyona giren Demi Lovato, tedaviden yenilenerek çıktı. Saçını kazıtan ünlü şarkıcı, başına bir de örümcek dövmesi yaptırdı.

Haberler - ntv.com.tr 14.01.2022 - 10:54

Demi Lovato başına örümcek dövmesi yaptırdı - 1

Demi Lovato, rehabilitasyondan yenilenerek çıktı.

29 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı, saçlarını kazıtmasının ardından, başına örümcek dövmesi yaptırdı.

Demi Lovato başına örümcek dövmesi yaptırdı - 2

Dövme yaptırma anını sosyal medya hesabından paylaşan Amerikalı yıldız, dün Los Angeles sokaklarında yeni imajıyla görüntülendi.

Demi Lovato başına örümcek dövmesi yaptırdı - 3

 Lovato, müzisk stüdyosuna girerken paparazzilerin radarındaydı.

Demi Lovato başına örümcek dövmesi yaptırdı - 4

Rahat giyim tarzıyla dikkat çeken şarkıcının yeni saçı ve dövmesi objektiflere yansıdı.

Demi Lovato başına örümcek dövmesi yaptırdı - 5

Uyuşturucu madde bağımlılığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı, 2021 sonunda rehabilitasyondan çıktı.

Demi Lovato başına örümcek dövmesi yaptırdı - 6

2018 yılında aşırı doz uyuşturucu nedeniyle hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı, üç felç ve bir kalp krizi geçirdiğini anlatmış, hala beyninde kalan hasarla mücadele ettiğini söylemişti.

Demi Lovato başına örümcek dövmesi yaptırdı - 7

Lovato, daha önce de yeme bozukluğu ve uyuşturcu bağımlılığıyla mücadele etmek için uzun süre rehabilitasyon merkezinde kalmıştı. Lovato, rehebilitasyon dönemini de 2012 yılında yayınlanan 'Stay Strong' belgeselinde anlatmıştı.

Demi Lovato başına örümcek dövmesi yaptırdı - 8

PANSEKSÜEL OLDUĞUNU AÇIKLADI

Geçen yıl, The Joe Rogan Experience adlı podcast'e konuşan Demi Lovato, panseksüel olduğunu söylemişti. 

Ünlü pop yıldızı, "Şu anda çok akışkanım. Bunun sebeplerinden biri önceden cinsel yönelimimi fazlasıyla gizlememdi" demişti. 

Rogan bunun ardından şarkıcıya "Cinsel olarak mı akışkansın? Hem erkeklerden hem de kadınlardan mı hoşlanıyorsun?" diye sormuş, Lovato ise "Evet gerçekten her şeyden" diye yanıtlamıştı. 

Demi Lovato başına örümcek dövmesi yaptırdı - 9

Sunucu daha sonra "Buna panseksüel mi deniyor?" sorusunu yöneltirken, Lovato "Evet, panseksüel" cevabını vermiş ve sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Birisinin LGBTİ+ topluluğuna alfabe mafyası dediğini duymuştum. İşte bu. Alfabe mafyasının parçasıyım ve bununla gurur duyuyorum."

PANSEKSÜEL NEDİR?

Cinsiyet ve cinsel yönelim ayrımı yapmaksızın kişilere ilgi duyabilme.

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