Demi Lovato da asker tıraşı yaptıran ünlülere katıldı

Haberler 28.12.2021 - 13:33
Yeme bozukluğu mücadelesi, madde bağımlılığı, iyileşme süreci, nişanı ve ayrılığından sonra değişime ihtiyacı olduğu için saçlarını kısa kestiren Demi Lovato, yeni stiliyle gündemde.
29 yaşındaki sanatçının Instagram'daki son paylaşımı, saçlarını kazıttığını gösterdi. Böylece Lovato da saçlarını asker traşı kestiren ünlü isimlerin anasına katıldı.
İşte Demi Lovato gibi daha önce asker tıraşı yaptırmaktan çekinmeyen ünlüler...
Sylvia Hoeks, uzun sarı saçlarını tamamen kazıttı.
Rol aldığı The Girl in The Spider Web ve Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı gibi filmlerle de tanınan Hoeks, önceki gün Beverly Hills'te görüntülendi.
Kısacık saçlarıyla mutlu ve formda görünen Sylvia Hoeks, fotoğraflarını çeken basın mensuplarına gülümseyerek yoluna devam etti.
Milyon dolarlık bütçelere sahip Hollywood filmlerinde rol alan oyuncuların bu filmler için büyük fedakarlıklar yaptığını okuyoruz. Yeni projesi için fedakarlık yapan isimlerdern biri de Kate Hudson, 38 yaşındaki Kate Hudson Sia adlı projesi için kamera karşısına geçmeden önce saçlarını sıfıra vurdurdu.
Halsey
Dünyaca ünlü süper model ve oyuncu Cara Delevingne yeni saç modeliyle gündemde. Bir süre önce platin sarısı rengine boyattığı saçlarıyla görüntülenmişti. Daha sonra, yeni film projesi için saçlarını kısa kestirdi. Hatta kesim esnasında çekilen fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Delevingne, kesilen saçlarının fotoğrafını da ayrıca yayımladı.
Ünlü model ve oyuncu, ‘Life In A Year’ filminin çekimleri esnasında kazıtılmış saçlarıyla görüntülendi. Delevingne’in, saçlarını rolü için kazıttığı öğrenildi
Hollywood’un ünlü oyuncusu Kristen Stewart da yeni filmi ‘Personal Shoppers’ın Los Angeles galasında yeni imajıyla ortaya çıktı. Radikal saç değişimleriyle tanınan Stewart, ‘buzz cut' ya da Türkçede asker tıraşı denilen pixie model saçlarıyla dikkat çekti. Bu modeli ilk kez deneyen ünlü Kristen Stewart olmadı. Angelina Jolie’den Charlize Theron’a pek çok ünlü isim de uzun saçlarını hiç düşünmeden asker tıraşına çevirdi.
ANNE HATHAWAY
NATALIE PORTMAN
LUPITA NYONG'O
ANGELINA JOLIE
CHARLIZE THERON
DEMI MOORE
CATE BLANCHETT
SOLANGE KNOWLES
SIGOURNEY WEAVER
JESSIE J
AMANDLA STENBERG
KELLIE PICKLER
AMBER ROSE
MILLIE BOBBY BROWN