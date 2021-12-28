Demi Lovato da asker tıraşı yaptıran ünlülere katıldı

Türk Hava Yolları reklam filminde kamera karşısına geçen Sylvia Hoeks da saçlarını kazıtacak kadar secur olan ünlüler arasında. İşte Hoeks gibi daha önce asker tıraşı yaptırmaktan çekinmeyen ünlüler...

Haberler 28.12.2021 - 13:33

Demi Lovato da asker tıraşı yaptıran ünlülere katıldı - 1

Yeme bozukluğu mücadelesi, madde bağımlılığı, iyileşme süreci, nişanı ve ayrılığından sonra değişime ihtiyacı olduğu için saçlarını kısa kestiren Demi Lovato, yeni stiliyle gündemde.

Demi Lovato da asker tıraşı yaptıran ünlülere katıldı - 2

29 yaşındaki sanatçının Instagram'daki son paylaşımı, saçlarını kazıttığını gösterdi. Böylece Lovato da saçlarını asker traşı kestiren ünlü isimlerin anasına katıldı.

Demi Lovato da asker tıraşı yaptıran ünlülere katıldı - 3

İşte Demi Lovato  gibi daha önce asker tıraşı yaptırmaktan çekinmeyen ünlüler...

Demi Lovato da asker tıraşı yaptıran ünlülere katıldı - 4

Sylvia Hoeks, uzun sarı saçlarını tamamen kazıttı.

Demi Lovato da asker tıraşı yaptıran ünlülere katıldı - 5

Rol aldığı The Girl in The Spider Web ve Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı gibi filmlerle de tanınan Hoeks, önceki gün Beverly Hills'te görüntülendi.
Kısacık saçlarıyla mutlu ve formda görünen Sylvia Hoeks, fotoğraflarını çeken basın mensuplarına gülümseyerek yoluna devam etti.

Demi Lovato da asker tıraşı yaptıran ünlülere katıldı - 6

Milyon dolarlık bütçelere sahip Hollywood filmlerinde rol alan oyuncuların bu filmler için büyük fedakarlıklar yaptığını okuyoruz. Yeni projesi için fedakarlık yapan isimlerdern biri de Kate Hudson, 38 yaşındaki Kate Hudson Sia adlı projesi için kamera karşısına geçmeden önce saçlarını sıfıra vurdurdu.

Demi Lovato da asker tıraşı yaptıran ünlülere katıldı - 7

Halsey

Demi Lovato da asker tıraşı yaptıran ünlülere katıldı - 8

Dünyaca ünlü süper model ve oyuncu Cara Delevingne yeni saç modeliyle gündemde. Bir süre önce platin sarısı rengine boyattığı saçlarıyla görüntülenmişti.   Daha sonra, yeni film projesi için saçlarını kısa kestirdi. Hatta kesim esnasında çekilen fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Delevingne, kesilen saçlarının fotoğrafını da ayrıca yayımladı.

Demi Lovato da asker tıraşı yaptıran ünlülere katıldı - 9

Ünlü model ve oyuncu, ‘Life In A Year’ filminin çekimleri esnasında kazıtılmış saçlarıyla görüntülendi. Delevingne’in, saçlarını rolü için kazıttığı öğrenildi

Demi Lovato da asker tıraşı yaptıran ünlülere katıldı - 10

Hollywood’un ünlü oyuncusu Kristen Stewart da yeni filmi ‘Personal Shoppers’ın Los Angeles galasında yeni imajıyla ortaya çıktı. Radikal saç değişimleriyle tanınan Stewart, ‘buzz cut' ya da Türkçede asker tıraşı denilen pixie model saçlarıyla dikkat çekti. Bu modeli ilk kez deneyen ünlü Kristen Stewart olmadı. Angelina Jolie’den Charlize Theron’a pek çok ünlü isim de uzun saçlarını hiç düşünmeden asker tıraşına çevirdi.

Demi Lovato da asker tıraşı yaptıran ünlülere katıldı - 11

ANNE HATHAWAY

Demi Lovato da asker tıraşı yaptıran ünlülere katıldı - 12

NATALIE PORTMAN

Demi Lovato da asker tıraşı yaptıran ünlülere katıldı - 13

LUPITA NYONG'O

Demi Lovato da asker tıraşı yaptıran ünlülere katıldı - 14

ANGELINA JOLIE

Demi Lovato da asker tıraşı yaptıran ünlülere katıldı - 15

CHARLIZE THERON

Demi Lovato da asker tıraşı yaptıran ünlülere katıldı - 16

DEMI MOORE

Demi Lovato da asker tıraşı yaptıran ünlülere katıldı - 17

CATE BLANCHETT

Demi Lovato da asker tıraşı yaptıran ünlülere katıldı - 18

SOLANGE KNOWLES

Demi Lovato da asker tıraşı yaptıran ünlülere katıldı - 19

SIGOURNEY WEAVER

Demi Lovato da asker tıraşı yaptıran ünlülere katıldı - 20

JESSIE J

Demi Lovato da asker tıraşı yaptıran ünlülere katıldı - 21

AMANDLA STENBERG

Demi Lovato da asker tıraşı yaptıran ünlülere katıldı - 22

KELLIE PICKLER

Demi Lovato da asker tıraşı yaptıran ünlülere katıldı - 23

AMBER ROSE

Demi Lovato da asker tıraşı yaptıran ünlülere katıldı - 24

MILLIE BOBBY BROWN

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