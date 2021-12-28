Demi Lovato da asker tıraşı yaptıran ünlülere katıldı

Hollywood’un ünlü oyuncusu Kristen Stewart da yeni filmi ‘Personal Shoppers’ın Los Angeles galasında yeni imajıyla ortaya çıktı. Radikal saç değişimleriyle tanınan Stewart, ‘buzz cut' ya da Türkçede asker tıraşı denilen pixie model saçlarıyla dikkat çekti. Bu modeli ilk kez deneyen ünlü Kristen Stewart olmadı. Angelina Jolie’den Charlize Theron’a pek çok ünlü isim de uzun saçlarını hiç düşünmeden asker tıraşına çevirdi.