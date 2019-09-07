Demi Lovato en büyük korkusuyla yüzleşti: Selülitli fotoğraf paylaştı

1 Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Demi Lovato Instagram'dan paylaştığı fotoğrafın altına "Bu benim en büyük korkum. Editlenmemiş, üzerinde düzeltme yapılmamış bikinili bir fotoğrafım. Bedenim yüzünden mahcup edilmekten gerçekten çok yoruldum" diye yazdı.

2 Fotoğrafını filtresiz, üzerinde düzeltme yapmadan ve selülitlerini saklamadan paylaşan Lovato, birkaç tane bikinili pozunu da filtreli olarak paylaştı. Bunun nedenini de "Evet, diğer bikinili pozlarımı filtreledim, bundan nefret ediyorum ama gerçek bu, yaptım" dedi.





3 Genç şarkıcı, filtreli pozlarının, başkalarının güzellik anlayışını yansıttığını belirterek "Ama onlar ben değilim" diye yazdı.





4 Lovato, başkalarının standartlarına uymaya çalışmak yerine kendisi olarak hayatında yeni bir sayfa açmak istediğini de belirtti.





5 Demi Lovato "İşte bu, utanmayan, korkmayan, bu bedene sahip olmaktan gurur duyan benim" diye yazdı. Demi Lovato, kendini sevdiğini belirterek takipçilerine "Siz de kendinizi sevmelisiniz" diye seslendi.





6 Demi Lovato'nun bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda mesaj geldi. 10 saat içinde 6 milyonun üzerinde beğeni alan paylaşımın ardından takiçipçileri de kendi selülitlerini gözler önüne seren, filtresiz pozlarını Lovato'ya göndermeye başladı.



