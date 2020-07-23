Demi Lovato evleniyor

Ünlü şarkıcı Demi Lovato, Yalan Rüzgarı dizisi oyuncusu Max Ehrich ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı.

23.07.2020 - 10:30

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Ünlü şarkıcı Demi Lovato, Yalan Rüzgarı dizisi oyuncusu Max Ehrich ile nişanlandı. 27 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, nişan haberini Intagram sayfasından duyurdu.

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Nişan yüzüğü fotoğrafını paylaşan Lovato, “Küçük bir kızken, babam bana ‘küçük ortak’ derdi hep. Bana göre çok mantıklıydı. Ve bugün bu kelime yine mantıklı geliyor ama bugün resmen başka birinin ortağı olacağım” ifadesini kullandı.

 

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"KİMSE BENİ KUSURLARIMLA SEVMEDİ"

Lovato, nişanlısına hitaben de şu sözleri kullandı: 

"Seninle tanıştığım an seni sevdiğimi biliyordum. Bunu deneyimlememiş kişilere tarif edemediğim bir şeydi. Hayatımda hiç kimse tarafından (ailem dışında) kusurlarımla koşulsuz sevildiğimi hissetmedim. Beni asla kendimden başka bir şey olmaya zorlamıyorsun. Ve benden kendimin en iyi versiyonu olmamı istiyorsun. Evlilik teklifini kabul etmekten onur duyuyorum. Seni bir altyazının ifade edebileceğinden daha çok seviyorum. Seninle bir aile ve hayat kurmak için çok heyecanlıyım. Seni sonsuza kadar seviyorum bebeğim. Eşim. İşte geleceğimiz.”

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Ünlü şarkıcı Lovato ve 29 yaşındaki nişanlısı, mart ayından bu yana birlikte.

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"GÖBEK ADIM 'DİRENÇ' OLMALIYDI"

Lovato, daha önce verdiği bir röportajda, kendisine en çok ilham veren kişinin annesi olduğunu belirterek, “Son birkaç ayda eskisinden daha çok yakınlaştık. Onun gücü, benim esin kaynağım oluyor. Aynaya baktığımda, birçok şeyin üstesinden gelmiş, savaşçı birini görüyorum. Göbek adım ‘Direnç’ olmalıydı...” şeklinde konuşmuştu.

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