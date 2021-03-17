Demi Lovato uyuşturucu satıcılarının cinsel saldırısına uğradı

Demi Lovato'nun yakında YouTube'da yayınlanacak belgeselinden dikkat çekici ayrıntılar su yüzüne çıkmaya devam ediyor. Şarkıcının aşırı doz uyuşturucu aldığı dönemi anlatan belgeselde, başına gelen cinsel saldırı hikayesine de yer veriliyor.

ntv.com.tr 17.03.2021 - 13:34

Demi Lovato uyuşturucu satıcılarının cinsel saldırısına uğradı - 1

Ünlü şarkıcı Demi Lovato'nun Dancing With the Devil adlı belgeselinde anlattığı, bir dönem yaşadığı neredeyse ölümcül aşırı doz uyuşturucu kullanımıyla ilgili ayrıntılar su yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Demi Lovato uyuşturucu satıcılarının cinsel saldırısına uğradı - 2

Şarkıcının, 23 Mart’tan itibaren YouTube’da yayınlanacak olan dört bölümlük Demi Lovato: Dancing With The Devil (Demi Lovato: Şeytanla Dans) belgeseli öncesi The New York Times gazetesinde bir inceleme yazısı yer aldı.

Gazetede yer alan makalede, “Belgesel, daha önce gizemli tutulan bilgilere ihanet eden yeni itiraflarla dolu” ifadesine yer verildi.  

Demi Lovato uyuşturucu satıcılarının cinsel saldırısına uğradı - 3

"SATICI CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU VE ÖLÜME TERK ETTİ"

Belgeselle ilgili, gazetede şunlar yazıldı:  “Doz aşımı, altı yıllık ayıklıktan ve bu süre zarfında menajerlerinin temiz kalmasına yardımcı olmak için aldığı önlemlere giderek daha fazla sarıldığını hissettiği dönemden sonra geldi. Doz aşımı, üç felç, kalp krizi ve organ yetmezliğine neden oldu. Kusmuğunda boğulmaktan dolayı zatürresi vardı, felç nedeniyle beyin hasarı yaşadı ve kalıcı görme sorunları var. Artık araba kullanamıyor ve kalıcı etkileri güneş lekelerine benzer olarak tanımlıyor. O gece eroini getiren uyuşturucu satıcısı ona cinsel saldırıda bulundu, sonra onu ölüme terk etti."

Demi Lovato uyuşturucu satıcılarının cinsel saldırısına uğradı - 4
2018 yılında aşırı doz uyuşturucu nedeniyle hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Demi Lovato, o dönem yaşadıklarını ilk kez yeni belgeselinde anlattı. Üç felç ve bir kalp krizi geçirdiğini söyleyen Lovato, hala beyninde kalan hasarla mücadele ettiğini belirtti. Bilinci kapalı bir şekilde Los Angeles'taki evinde bulunduktan sonra hastaneye kaldırıldığını ifade eden Lovato, doktorlarının ölüme çok yaklaştığını söylediğini aktardı.
Demi Lovato uyuşturucu satıcılarının cinsel saldırısına uğradı - 5

"HALA BUNUN ETKİLERİYLE UĞRAŞIYORUM"

Aşırı doz uyuşturucu alması nedeniyle üç kez felç ve kalp krizi geçirdiğini belirten Lovato, "Beyin hasarı aldım ve bugün hala bunun etkileriyle uğraşıyorum" ifadesini kullandı.

Demi Lovato uyuşturucu satıcılarının cinsel saldırısına uğradı - 6
Ünlü şarkıcı, daha önce de yeme bozukluğu ve uyuşturcu bağımlılığıyla mücadele etmek için uzun süre rehebilitasyon merkezinde kalmıştı. Lovato, rehebilitasyon dönemini de 2012 yılında yayınlanan 'Stay Strong' belgeselinde anlatmıştı.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER