Demi Lovato uyuşturucu satıcılarının cinsel saldırısına uğradı

Şarkıcının, 23 Mart’tan itibaren YouTube’da yayınlanacak olan dört bölümlük Demi Lovato: Dancing With The Devil (Demi Lovato: Şeytanla Dans) belgeseli öncesi The New York Times gazetesinde bir inceleme yazısı yer aldı.

Gazetede yer alan makalede, “Belgesel, daha önce gizemli tutulan bilgilere ihanet eden yeni itiraflarla dolu” ifadesine yer verildi.