Demi Lovato uyuşturucu satıcılarının cinsel saldırısına uğradı

ntv.com.tr 17.03.2021 - 13:34
Ünlü şarkıcı Demi Lovato'nun Dancing With the Devil adlı belgeselinde anlattığı, bir dönem yaşadığı neredeyse ölümcül aşırı doz uyuşturucu kullanımıyla ilgili ayrıntılar su yüzüne çıkmaya devam ediyor.
Şarkıcının, 23 Mart’tan itibaren YouTube’da yayınlanacak olan dört bölümlük Demi Lovato: Dancing With The Devil (Demi Lovato: Şeytanla Dans) belgeseli öncesi The New York Times gazetesinde bir inceleme yazısı yer aldı.
Gazetede yer alan makalede, “Belgesel, daha önce gizemli tutulan bilgilere ihanet eden yeni itiraflarla dolu” ifadesine yer verildi.
"SATICI CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU VE ÖLÜME TERK ETTİ"
Belgeselle ilgili, gazetede şunlar yazıldı: “Doz aşımı, altı yıllık ayıklıktan ve bu süre zarfında menajerlerinin temiz kalmasına yardımcı olmak için aldığı önlemlere giderek daha fazla sarıldığını hissettiği dönemden sonra geldi. Doz aşımı, üç felç, kalp krizi ve organ yetmezliğine neden oldu. Kusmuğunda boğulmaktan dolayı zatürresi vardı, felç nedeniyle beyin hasarı yaşadı ve kalıcı görme sorunları var. Artık araba kullanamıyor ve kalıcı etkileri güneş lekelerine benzer olarak tanımlıyor. O gece eroini getiren uyuşturucu satıcısı ona cinsel saldırıda bulundu, sonra onu ölüme terk etti."
"HALA BUNUN ETKİLERİYLE UĞRAŞIYORUM"
Aşırı doz uyuşturucu alması nedeniyle üç kez felç ve kalp krizi geçirdiğini belirten Lovato, "Beyin hasarı aldım ve bugün hala bunun etkileriyle uğraşıyorum" ifadesini kullandı.