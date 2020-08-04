Demi Lovato yüzüğünü gösterdi

Geçtiğimiz ay nişanlanan oyuncu Max Ehrich ile şarkıcı Demi Lovato, önceki gün bir restoranda objektiflere takıldı. Lovato, gazetecilere yüzüğünü gösterdi
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04.08.2020 - 10:03
Kariyeri boyunca uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele eden, 2018 yılında yüksek dozda uyuşturucu kullanması nedeniyle hastaneye kaldıran şarkıcı Demi Lovato, kötü günleri geride bıraktı.
Geçtiğimiz ay oyuncu Max Ehrich ile nişanlanan şarkıcı, müstakbel eşiyle Malibu'da görüntülendi.
Çift, ünlü bir restorana gitti. Yemek yiyen çiftten Lovato'nun, nişan yüzüğü de dikkatlerden kaçmadı.
Görüntülendiklerini fark eden Lovato, gazetecilere yüzüğünü göstermek için çaba harcadı.
İkili, corona virüs önlemi olarak maskelerini de ihmal etmedi.
Amerikalı şarkıcı, nişan haberini Instagram sayfasından duyurmuştu. Lovato, “Küçük bir kızken, babam bana ‘küçük ortak’ derdi hep. Bana göre çok mantıklıydı. Ve bugün bu kelime yine mantıklı geliyor ama bugün resmen başka birinin ortağı olacağım” ifadesini kullanmıştı.
Lovato, nişanlısı hakkında ise şunları söylemişti: "Seninle tanıştığım an seni sevdiğimi biliyordum. Bunu deneyimlememiş kişilere tarif edemediğim bir şeydi. Hayatımda hiç kimse tarafından (ailem dışında) kusurlarımla koşulsuz sevildiğimi hissetmedim. Beni asla kendimden başka bir şey olmaya zorlamıyorsun. Ve benden kendimin en iyi versiyonu olmamı istiyorsun. Evlilik teklifini kabul etmekten onur duyuyorum. Seni bir altyazının ifade edebileceğinden daha çok seviyorum. Seninle bir aile ve hayat kurmak için çok heyecanlıyım. Seni sonsuza kadar seviyorum bebeğim. Eşim. İşte geleceğimiz.”
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