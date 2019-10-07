Demi Moore kendisine tecavüz eden kişinin kimliğini açıkladı
Yeni çıkan biyografi kitabında, 15 yaşındayken tecavüze uğradığını itiraf eden ünlü oyuncu Demi Moore, yıllar sonra tecavüzcünün kimliğini ifşa etti.
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Ünlü oyuncu Demi Moore, hayatını anlattığı ve Inside Out adını verdiği kitabında, hem renkli geçen çocukluğunu hem de geçmişindeki karanlık olayları anlatmıştı.
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56 yaşındaki ABD’li yıldız, kitabının tanıtımı için eylül ayında Diane Sawyer'ın üstlendiği Good Morning America adlı televizyon programına konuk olduğunda, 15 yaşındayken tecavüze uğradığını anlatmış, bu itiraf günlerce magazin sayfalarında yer almıştı.
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Moore'un anlattığına göre annesi Virginia King, gittikleri barlarda erkekler tarafından kolayca fark edilmeleri için henüz genç kızlığa yeni geçmekte olan Demi'yi de yanında götürüyordu. Demi Moore'un kitabında da anlattığı ve dünyaya ilk kez açıkladığı, korkunç olay da bu dönemde gerçekleşmişti.
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Şimdi Demi Moore, annesine ödediği 500 dolar karşılığında kendisine tecavüz eden adamın kimliğin açıkladı. Ünlü oyuncu bu kişinin ‘aile dostları’ Val Doumas olduğunu söyledi.
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Yunan asıllı olduğu açıklanan adamın, Los Angeles'ta La Cage Aux Folles adlı popüler gece kulübünün sahibi olduğu ortaya çıktı.Doumas ile birlikte Mirabelle adlı restoranı işleten George Germanides The Sun gazetesine yaptığı açıklamada, adamın gerçek adının Basil Doumas olduğunu belirterek, Demi Moore'un açıklamaları hakkında bilgi sahibi olmadığını söyledi. "Eğer bu olay gerçekten yaşandıysa çok üzücü. Ama benim konuyla ilgili bilgim yok" dedi.
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Tecavüz olayı gerçekleştiğinde 48 yaşında olan Basil Doumas, 1997 yılında hayatını kaybetmiş.
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Moore’un kitabında yer alan diğer bilgilere göre, New Mexico'da dünyaya gelen oyuncunun babası, Moore henüz dünyaya gelmeden onu ve annesini terk etti. Moore, annesinin birçok kez kendini öldürmeye çalışdığını da anlattı.
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Ünlü oyuncu, annesi Virginia King'in ağzına parmaklarını sokarak ilaçları tükürmesini sağlamaya çalıştığını unutamadığından bahsetti.
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Demi Moore, annesi Virginia King ve üvey babası Dan Guynes tarafından büyütüldü. Moore, Guynes'ı 13 yaşına kadar gerçek babası sandı.Moore'un annesi de üvey babası da alkol bağımlısıydı. Moore ergenliğe girerken Dan ve annesi ayrıldı. Bu ayrılıktan sonra Virginia ve Demi, Hollywood'a taşındı.
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Demi Moore'un anlattığına göre tecavüz de burada gerçekleşti. Demi Moore, 16 yaşına geldiğinde evden ayrılmaya karar verdi ve oyunculuk kariyerine başladı. Anne Virginia King ise 1998 yılında hayatını kaybetti.