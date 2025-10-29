Demir, Omega-3, D Vitamini: Takviyeleri ne zaman ve nasıl almalısınız?

Piyasada pek çok takviye ürün bulunuyor. Uyku, saç, cilt, kas sağlığı veya ruh hali gibi pek çok alana yönelik ürün bulmak mümkün. Ancak çoğu ürünün etiketinde günlük kullanım önerilirken, uzmanlar her takviyenin her gün alınmasının şart olmadığını belirtiyor.

Demir, Omega-3, D Vitamini: Takviyeleri ne zaman ve nasıl almalısınız? - 1

Dr. Karan Rajan ve sağlık koçu Cory Rodriguez, takviyelerin etkisini ve vücuttaki emilimini artırmak için doğru zamanlama ve kombinasyonun önemine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre, takviyeleri nasıl ve ne zaman aldığınız, faydalarını maksimum düzeye çıkarırken yan etkilerden korunmak için kritik bir rol oynuyor.

Dr. Rajan, özellikle demir, Omega-3, lif, D vitamini, probiyotik, kreatin, çinko ve magnezyum gibi takviyelerin alımında dikkat edilmesi gereken noktaları vurguluyor. Uzmanlar, günlük kullanımın her zaman en iyi yöntem olmadığını, kişisel ihtiyaçlar ve beslenme düzenine göre takviyelerin planlanması gerektiğini söylüyor.

Takviyelerin etkinliği sadece içeriklerine değil, aynı zamanda doğru zamanda ve doğru kombinasyonla alınmalarına da bağlı. Uzmanlar, bireylerin bu konuda bilinçlenmesinin önemine işaret ediyor.

YAŞAM HABERLERİ

Demir, Omega-3, D Vitamini: Takviyeleri ne zaman ve nasıl almalısınız? - 2

DEMİR

Demir söz konusu olduğunda, daha azı daha çok olabilir. Çoğu insan günlük demir takviyesi alır; ancak Dr. Rajan bunun gerçekten ideal olmadığını söylüyor. Doktor, Instagram'da paylaştığı bir videoda, "Demir alıyorsanız, optimum emilim için günlük doz yerine gün aşırı almayı deneyin," dedi. NHS'ye göre, demir takviyelerini aşırı kullanmak kabızlık ve karın ağrısı gibi yan etkilere de yol açabilir.

Demir, Omega-3, D Vitamini: Takviyeleri ne zaman ve nasıl almalısınız? - 3

OMEGA-3'LER

Omega-3 takviyesi alan birçok kişi, balık gibi geğirmelerden şikayetçi. Rodriguez, "Omega-3 alıyorsanız, bu geğirmeleri önlemek için buzdolabında saklayın," diyor. Omega-3 yağ asitleri ısıya veya ışığa maruz kaldığında hızla oksitlenir. Bu nedenle, soğuk tutmak balık kokusunu önleyebilir.

Demir, Omega-3, D Vitamini: Takviyeleri ne zaman ve nasıl almalısınız? - 4

LİF TAKVİYELERİ

Lif takviyeleri sindirimi iyileştirmek için yaygın olarak kullanılır. Ancak bu takviyeler genellikle ters etki yapar. Neden? Yeterince su içmemekten dolayı.

Dr. Rajan, "Lif takviyesi alıyorsanız, şişkinliği en aza indirmek ve işlerin sorunsuz ilerlemesini sağlamak için her 10 gram lif için 250 ml su için," dedi.

D VİTAMİNİ

D vitamini, çoğu insanın yanlış şekilde aldığı bir diğer popüler takviyedir. Uzmanlar, K2 vitamini ile birlikte kullanılmasını öneriyor. "D vitamini alıyorsanız, kalsiyumu atardamarlarınıza değil kemiklerinize göndermek için K2 vitamini ile birlikte aldığınızdan emin olun."

Demir, Omega-3, D Vitamini: Takviyeleri ne zaman ve nasıl almalısınız? - 5

PROBİYOTİKLER

Probiyotik takviyeleri alıyorsanız, aralarında doğru zaman aralığını belirlemek çok önemlidir. Doktor, "Antibiyotiklerin probiyotik organizmaları doğrudan öldürme olasılığını azaltmak için antibiyotiklerden en az 2-3 saat uzakta tutun," dedi.

KREATİN

Spor salonuna gidenler arasında popüler bir takviye olan kreatin, doğru şekilde alınmazsa ters tepebilir. Birçok kişi kreatin aldıktan sonra şişkinlikten şikayet eder. Bununla nasıl başa çıkılır? Sağlık uzmanı, "Günde iki kez, daha küçük bir doz kullanmayı deneyin," dedi.

Demir, Omega-3, D Vitamini: Takviyeleri ne zaman ve nasıl almalısınız? - 6

ÇİNKO

Çinko, bağışıklık fonksiyonunda önemli bir rol oynar, ancak diğer bazı takviyelerle birlikte kullanılması emilimi gerçekten etkileyebilir. Doktor, "Çinko alıyorsanız, kalsiyum veya demirle aynı anda almaktan kaçının çünkü hepsi emilim için rekabet eder," dedi.

MAGNEZYUM

Uykuyu iyileştirmek için alınan en popüler takviyelerden biri magnezyumdur. Çalışmalar, magnezyumun yaşlı yetişkinlerde bile uyku kalitesini iyileştirdiğini göstermiştir. Ancak hangi magnezyum türünü aldığınız önemlidir. Antrenör, "Daha iyi uyku için magnezyum kullanıyorsanız, diğer formlara göre daha iyi emilen magnezyum glisinat almayı düşünün," dedi. Bu, magnezyumun gevşemeyi destekleyen ve uyku kalitesini artırabilen bir amino asit olan glisin ile birleşimidir.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.

DAHA FAZLA GÖSTER