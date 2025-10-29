Demir, Omega-3, D Vitamini: Takviyeleri ne zaman ve nasıl almalısınız?

ÇİNKO

Çinko, bağışıklık fonksiyonunda önemli bir rol oynar, ancak diğer bazı takviyelerle birlikte kullanılması emilimi gerçekten etkileyebilir. Doktor, "Çinko alıyorsanız, kalsiyum veya demirle aynı anda almaktan kaçının çünkü hepsi emilim için rekabet eder," dedi.



MAGNEZYUM



Uykuyu iyileştirmek için alınan en popüler takviyelerden biri magnezyumdur. Çalışmalar, magnezyumun yaşlı yetişkinlerde bile uyku kalitesini iyileştirdiğini göstermiştir. Ancak hangi magnezyum türünü aldığınız önemlidir. Antrenör, "Daha iyi uyku için magnezyum kullanıyorsanız, diğer formlara göre daha iyi emilen magnezyum glisinat almayı düşünün," dedi. Bu, magnezyumun gevşemeyi destekleyen ve uyku kalitesini artırabilen bir amino asit olan glisin ile birleşimidir.



