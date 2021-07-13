Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile eşi Gökhan Çıra’ya mahkemenin tedbir kararına rağmen hakaret ettiği gerekçesiyle üç günlük zorlama hapsine çarptırılan Deniz Akkaya hakkında, infaz savcılığına gitmediği için yakalama kararı çıkarıldı.

13.07.2021 - 09:34 | Son Güncelleme : 13.07.2021 - 09:37

Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı - 1
Deniz Akkaya, sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile eşi Gökhan Çıra’ya mahkemenin tedbir kararına rağmen hakaret ettiği gerekçesiyle üç günlük zorlama hapsine çarptırılmıştı. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Akkaya hakkında infaz savcılığına gitmediği için yakalama kararı çıkartıldı. Deniz Akkaya hapis cezasına itiraz etmiş ancak itirazı reddedilmişti.
Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı - 2

ŞİMDİ NE OLACAK?

Karar sisteme düştükten hemen sonra Deniz Akkaya tüm Türkiye çapında polis tarafından aranmaya başlanacak. Yakalanması durumunda polis eşliğinde adliyeye getirilecek ve tutuklanarak üç günlük hapis cezasını çekmek üzere cezaevine girecek. Adliyeye kendisinin gelmesi durumunda infaz savcılığında hapis cezası için erteleme talebinde bulunabilir.

Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı - 3

NE OLMUŞTU?

Bir programda yorumculuk yapan Deniz Akkaya, çocuk sahibi olmak isteyen Selin Ciğerci'ye "Senin çocuğun olmaz" deyince, ikili arasında sert bir tartışma yaşandı. Sosyal medyaya da konu olan kavgayla ilgili ünlü isimler de paylaşımda bulundu. İşte Deniz Akkaya ile Selin Ciğerci olayının perde arkası...

Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı - 4
Futbolcu Gökhan Çıra ile nikah masasına oturan Selin Ciğerci, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olmak istediğini dile getirmiş, takipçilerinden dua istemişti. Deniz Akkaya, Selin Ciğerci’nin bu açıklamasını yorumculuk yaptığı programa taşıdı. Konu hakkındaki düşüncelerini dile getiren Akkaya, çocuk sahibi olmak isteyen Ciğerci'nin eltisi olarak tanıttığı bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını iddia etti.
Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı - 5

"İKİ ELİM YAKANDADIR"

“Selin Ciğerci taşıyıcı anneyi evinde tutuyor” iddiaları üzerine canlı yayına bağlanan Selin Ciğerci, ateş püskürdü. Deniz Akkaya’nın iddialarını yalanlayan Ciğerci, söz konusu kişinin taşıyıcı anne olmadığını, eltisi olduğunu, gerekli fotoğrafları göndereceğini söyledi. Henüz taşıyıcı anne olmadığını söyleyen Selin Ciğerci sadece istediğini dile getirdiğini söyledi.

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