Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı

NE OLMUŞTU?

Bir programda yorumculuk yapan Deniz Akkaya, çocuk sahibi olmak isteyen Selin Ciğerci'ye "Senin çocuğun olmaz" deyince, ikili arasında sert bir tartışma yaşandı. Sosyal medyaya da konu olan kavgayla ilgili ünlü isimler de paylaşımda bulundu. İşte Deniz Akkaya ile Selin Ciğerci olayının perde arkası...