Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı

13.07.2021 - 09:34 | Son Güncelleme : 13.07.2021 - 09:37
ŞİMDİ NE OLACAK?
Karar sisteme düştükten hemen sonra Deniz Akkaya tüm Türkiye çapında polis tarafından aranmaya başlanacak. Yakalanması durumunda polis eşliğinde adliyeye getirilecek ve tutuklanarak üç günlük hapis cezasını çekmek üzere cezaevine girecek. Adliyeye kendisinin gelmesi durumunda infaz savcılığında hapis cezası için erteleme talebinde bulunabilir.
NE OLMUŞTU?
Bir programda yorumculuk yapan Deniz Akkaya, çocuk sahibi olmak isteyen Selin Ciğerci'ye "Senin çocuğun olmaz" deyince, ikili arasında sert bir tartışma yaşandı. Sosyal medyaya da konu olan kavgayla ilgili ünlü isimler de paylaşımda bulundu. İşte Deniz Akkaya ile Selin Ciğerci olayının perde arkası...
"İKİ ELİM YAKANDADIR"
“Selin Ciğerci taşıyıcı anneyi evinde tutuyor” iddiaları üzerine canlı yayına bağlanan Selin Ciğerci, ateş püskürdü. Deniz Akkaya’nın iddialarını yalanlayan Ciğerci, söz konusu kişinin taşıyıcı anne olmadığını, eltisi olduğunu, gerekli fotoğrafları göndereceğini söyledi. Henüz taşıyıcı anne olmadığını söyleyen Selin Ciğerci sadece istediğini dile getirdiğini söyledi.