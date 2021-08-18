Deniz Akkaya ile kızının babası Efe Önbilgin'in dava kavgası yeniden başladı

"BUNLARA DELİ MUAMELESİ YAPIYORUZ"

"Bu bahsi geçen davayı ben kazandım. Ancak arsızca tekrar aynı davayı açma çabasına girmişler" diyen Akkaya, şunları söyledi:

"Kızım Ayşe’nin babasına ilk kez ricası, bu davayı geri çekmesi oldu. Baba kabul etmedi. Az önce kazandığımız bu davanın yine babası tarafından arsızca açıldığına maalesef şahit oldu. Biz anne kız artık bunlara deli muamelesi yapıyoruz. Ayşe çok mutlu. Eğitimini çok çocuğa kısmet olmayacak şartlarda görüyor. Okuyacak ve bu ülkeye çok hayrı dokunacak."