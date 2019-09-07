Deniz Baysal ile Barış Yurtçu evlendi

2

Nisan ayından bu yana düğün için hazırlık yapan Deniz Baysal, duygularını şu sözlerle ifade etti: “Daha önce beş kez iş için gelinlik giymiş ve o rollere de girmek için bir kadının ilk kez gelinlik giydiğinde ne hissettiğini yorumlamaya çalışmıştım. Ama kendi gelinliğimi ilk kez prova ettiğimde tamamen içten gelen saf ve doğal hislerle ayaklarımın yerden kesildiğini ve beni tirtir titretecek kadar çok heyecanlandığımı ömür boyu unutmayacağım. Her genç kadının çocukluktan beri hayalini kurduğu bu anla beraberinde gelen heyecan, titreme ve sonsuz mutluluğu yaşamasını dilerim.”



