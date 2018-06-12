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Deniz Baysal: Ayaklara özgürlük (Instagram'da ünlüler 12 Haziran 2018)

Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...

  • 1

    Deniz Baysal

    "Ayaklara özgürlük"
  • 2

    Mustafa Sandal

    "RESET” öncesi"
  • 3

    Saadet Işıl Aksoy
  • 4

    Öykü Çelik

    "Merhaba New York"
  • 5

    Kate Upton

    "Doğum günü haftası"
  • 6

    Çiğdem Batur

    "Dedikodu yapıyoruz"
  • 7

    Selen Görgüzel Alkan
  • 8

    İbrahim Büyükak

    "İlk okuma ilk heyecan"
  • 9

    Sofia Richie
  • 10

    Emre Altuğ

    "Yine mi bulustu bunlar?"
  • 11

    Merve Oflaz
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