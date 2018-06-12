Deniz Baysal: Ayaklara özgürlük (Instagram'da ünlüler 12 Haziran 2018)
Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...
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1Deniz Baysal
"Ayaklara özgürlük"
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2Mustafa Sandal
"RESET” öncesi"
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3Saadet Işıl Aksoy
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4Öykü Çelik
"Merhaba New York"
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5Kate Upton
"Doğum günü haftası"
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6Çiğdem Batur
"Dedikodu yapıyoruz"
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7Selen Görgüzel Alkan
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8İbrahim Büyükak
"İlk okuma ilk heyecan"
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9Sofia Richie
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10Emre Altuğ
"Yine mi bulustu bunlar?"
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11Merve Oflaz