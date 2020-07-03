Deniz Bulutsuz, Ozan Güven'in darp iddialarına ilişkin görüntüleri sundu (Ozan Güven'den korunma talebi)

03.07.2020 - 17:31 | Son Güncelleme : 03.07.2020 - 17:32
Deniz Bulutsuz, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na verdiği şikâyet dilekçesinde, Ozan Güven’in ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘hürriyetten yoksun bırakma’ ve ‘hakaret’ suçlarından yargılanmasını istedi.
OZAN GÜVEN: SALDIRIYA BEN UĞRADIM (TIKLA OKU)
"Deniz’in elindeki sapı tutarak, ‘Ver ne yapıyorsun’ dedim. Deniz bana ‘Vuruyorsun’ dedi. Abajurun sapını çekiştirirken Deniz’in çenesine çarptı. Bana ‘Seni Türkiye’ye rezil edeceğim, ‘kadın döven adam’ diye söyleyeceğim’ dedi. Bana vurmaya başladı. Yüzümden yaralandım. Şoförümden Deniz’i götürmesini istedim. Öldürmekle tehdit ederek gitmesine engel olmadım. Kasten darp etmedim, sinkaflı sözler söylemedim. Telefonunu gasp etmedim. Bir gün sonra ben ateşim çıktığı için hastaneye gittiğimde doktor darp izlerini görünce darp raporu tuttu."
OZAN GÜVEN: SALDIRIYA BEN UĞRADIM (TIKLA OKU)