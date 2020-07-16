Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla kaçışı dava dosyasında (Ozan Güven'e 13.5 yıl hapis istemi

Oyuncu Ozan Güven , arkadaşı Deniz Bulutsuz 'u darp ettiği iddiasıyla 58.Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Ünlü oyuncu hakkında hazırlanan iddianamenin ayrıntıları da ortaya çıkıyor.

Olayın ardından Deniz Bulutsuz'un evden çıplak ayakla kaçış görüntüleri de dava dosyasına girdi.

Güven'in evinin yakınlarında bulunan bir araştırma merkezinin güvenlik görüntüleri incelendi. Sabah'ın ulaştığı kamera görüntülerinin iş yerinin ön kısmını ve sokağı gösterdiği, görüntülerin siyah-beyaz olduğu ortaya çıktı. Görüntülerde Bulutsuz'un darp sonrası 03.38'de çıplak ayakla kamera görüntüsünün açısına girdiği, 3-4 metre yürüdükten sonra Levent Caddesi'ne doğru gittiği belirlendi.