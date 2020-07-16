Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla kaçışı dava dosyasında (Ozan Güven'e 13.5 yıl hapis istemi

Ünlü oyuncu Ozan Güven hakkında, 13.5 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava dosyasına, Deniz Bulutsuz'un olay gecesi çıplak ayakla Ozan Güven'in evinden kaçış görüntüleri de girdi.

16.07.2020 - 12:46

Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla kaçışı dava dosyasında (Ozan Güven'e 13.5 yıl hapis istemi - 1
Oyuncu Ozan Güven, arkadaşı Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla 58.Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla kaçışı dava dosyasında (Ozan Güven'e 13.5 yıl hapis istemi - 2
Ünlü oyuncu hakkında hazırlanan iddianamenin ayrıntıları da ortaya çıkıyor.
Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla kaçışı dava dosyasında (Ozan Güven'e 13.5 yıl hapis istemi - 3
Olayın ardından Deniz Bulutsuz'un evden çıplak ayakla kaçış görüntüleri de dava dosyasına girdi.
Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla kaçışı dava dosyasında (Ozan Güven'e 13.5 yıl hapis istemi - 4
Güven'in evinin yakınlarında bulunan bir araştırma merkezinin güvenlik görüntüleri incelendi. Sabah'ın ulaştığı kamera görüntülerinin iş yerinin ön kısmını ve sokağı gösterdiği, görüntülerin siyah-beyaz olduğu ortaya çıktı. Görüntülerde Bulutsuz'un darp sonrası 03.38'de çıplak ayakla kamera görüntüsünün açısına girdiği, 3-4 metre yürüdükten sonra Levent Caddesi'ne doğru gittiği belirlendi.
Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla kaçışı dava dosyasında (Ozan Güven'e 13.5 yıl hapis istemi - 5
İddianamede Ozan Güven için 13.5 yıla kadar hapis talep ediliyor.
Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla kaçışı dava dosyasında (Ozan Güven'e 13.5 yıl hapis istemi - 6
İkili 21 Ocak 2021 tarihinde hakim karşısına çıkacak.

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