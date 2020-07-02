Deniz Bulutsuz'un şiddete uğradığını iddia etmesinin ardından Ozan Güven: Saldırıya ben uğradım

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'un kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği bir açıklama yapmasının ardından Ozan Güven'in mahkemeye sunduğu dilekçede, evde saldırya uğradığı ifadeleri yer aldı.

02.07.2020 - 10:16

Deniz Bulutsuz'un şiddete uğradığını iddia etmesinin ardından Ozan Güven: Saldırıya ben uğradım - 1
Oyuncu Ozan Güven'den dayak yediği iddia edilen sevgilisi Deniz Bulutsuz, konuyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada darp edildiğini dile getirdi.
Deniz Bulutsuz'un şiddete uğradığını iddia etmesinin ardından Ozan Güven: Saldırıya ben uğradım - 2
Bulutsuz sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bulutsuz açıklamasında, "Bir saatten fazla süren ağır bir fiziksel şiddete maruz kaldım. Şiddet gördüğüm sırada evden çıkmama izin vermedi” ifadelerini kullandı.

HABERE GİT

Deniz Bulutsuz'un şiddete uğradığını iddia etmesinin ardından Ozan Güven: Saldırıya ben uğradım - 3
Gelişmelerin ardından Ozan Güven de Deniz Bulutsuz’dan şikâyetçi oldu ve uzaklaştırma kararı aldırdı.


Deniz Bulutsuz'un şiddete uğradığını iddia etmesinin ardından Ozan Güven: Saldırıya ben uğradım - 4
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Ünlü oyuncunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Deniz Bulutsuz, Ozan Güven’i ‘Sen benden ayrılıyorsun, ben de seni rezil edeceğim’ diyerek tehdit etmiştir. Müvekkilimiz olay gecesi yaşadıklarını ve evde saldırıya uğramasını hâlâ atlatamamıştır. Fiziken ve ruhen travma yaşamıştır. Bulutsuz müvekkilimize gerçek dışı açıklamalarla kariyerini bitirme tehdidinde bulunmuştur”
Deniz Bulutsuz'un şiddete uğradığını iddia etmesinin ardından Ozan Güven: Saldırıya ben uğradım - 5
Güven, şiddet gördüğüne ilişkin fotoğrafları da mahkemeye sundu. Mahkeme, Deniz Bulutsuz hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı verdi.

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