Menajerimi Ara'nın Barış'ı Deniz Can Aktaş: Dizi sektördeki insanların da duyguları olduğunu anlatıyor

ntv.com.tr 21.08.2020 - 07:09
Oyuncuların merak edilen ışıltılı hayatlarının arka planında neler yaşandığını keyifli bir dille anlatan Ay Yapım imzalı Menajerimi Ara, 25 Ağustos’ta Star TV’de başlıyor. dizide Barış Falay, Fatih Artman, Canan Ergüder, Ayşenil Şamlıoğlu ve Ahsen Eroğlu ile başrolleri paylaşacak olan Deniz Can Aktaş, yeni projesini anlattı...
‘Menajerimi Ara’ tüm dünyada ilgiyle izlenen bir hikaye. Siz de diziyi öncesinde izlemiş miydiniz? Ay Yapım’ın projeyi Türkiye’de hayata geçirdiğini öğrendiğinizde neler düşünmüştünüz?
Açıkçası dizi görüşmelerine başladıktan sonra izlemeye başladım, izlerken ilk defa kendi sektörümüzü bu kadar yakından anlatan bir işi görünce şaşırdım ve çok heyecan duydum.
Canlandırdığınız Barış karakteri bir diziyle hızla şöhret basamaklarını tırmanan bir oyuncu. Karakterinizi biraz sizden dinleyebilir miyiz?
Evet, Barış sıfırdan gelip birden şöhreti yakalayan 20'li yaşlarında bir genç. Aslında birçoğumuz böyle hikayeleri duyduk gerçek hayatta da. Barış da şöhretin ve paranın ona getirdiği yeni imkanlar, olumsuz olarak aşırı ilgiye maruz kalma, alışık olmadığı için bocalama gibi birçok zorlukla karşılaşıyor. Duygusal olarak çok yıprandığı ve çöküşler yaşadığı zamanlar oluyor ama diğer yandan ona gösterilen ilgiden de beslenmeyi biliyor. Çok renkli, eğlenceli ve enerjisi yüksek bir karakter Barış.
Dizi seyirciye neler vadediyor? Bu sektöre girmek isteyenler bu dizide sektöre dair ipuçları bulabilir diyebilir miyiz?
Bana kalırsa dizi izleyene gerçek bir “backstage” deneyiminin yanında bu sektördeki insanların da duygu ve hislerinin olduğunu anlatmaya çalışıyor. Sektöre girmek isteyene ipucu olur mu bilemem ama izleyen herkesin televizyonda izlediği insanlarla empati kurabilmesine yardımcı olacağını düşünüyorum.
Fragmanlarda Barış ve Dicle karakterlerinin birbirine yakınlaştığını görüyoruz. Menajer ve oyuncuların dünyasının yanı sıra bir de aşk hikayesi izleyeceğiz. Üstelik seyirciye çok da büyülü gelecek bir yönü olacak bu hikayenin. Bir yanda popüler bir oyuncu diğer yanda menajer asistanı olan Dicle... Hikayenin bu yanının ipuçlarını sizden dinlesek...
Evet, Barış ve Dicle’nin bir hikayesi var ancak bu bildiğimiz klişe aşk hikayeleri gibi olmayacak. Henüz ilerde neler olacak ben de bilemiyorum ve sürprizini de kaçırmak istemiyorum. Ama hepimizin bildiği serüvenlerin dışında hayatın doğal akışında kendiliğinde şekillenen, hislerin zamanla ortaya çıkacağı bir hikaye olacak gibi duruyor.
Menajerler dünyasıyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Oyuncunun kariyerinde menajerinin yeri nedir? Kendi menajerinize olan bakış açınızı etkiledi mi dizinin senaryosu?
Menajer bir oyuncunun kariyerinde çok önemli bir yere sahip. Sonuçta oyuncuyu temsil edecek olan, oyuncunun adına konuşan ve toplantılara katılan kişi. Kariyer planlaması açısında diyaloğunun sağlam olduğu, geleceğini birlikte planlayabildiğin menajerle çalışmak oyuncu için çok önemli.
Siz de kariyerinin başında başarılı genç bir oyuncusunuz. Barış’la hikayeleriniz benzemese de, aynı spot ışıklarının altındasınız. Barış’ın şöhretle biraz derdi var gibi. Kameralar kapandığında kendi hayatını doyasıya yaşamak istiyor. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz?
Evet tanınırlık sebebiyle çıkıp kalabalıklarda caddeleri sokakları deneyimleyememek sanırım birçok oyuncunun yaşadığı bir eksiklik. Yoğun tempoyla çalışmak, sosyal hayattan uzaklaşmak ve aşırı ilgi de eklenince bunalıp yalnız kalma, eski hayatına geri dönme isteği oluşuyor Barış’ta. Aslında dizide de bu durumun zorlukları ve ne kadar yıpratıcı olduğu anlatılıyor. Bende bu sektörde olduğum için bu sancıları, dertleri anlayabiliyor ve kolaylıkla empati kurabiliyorum karakterimle.
Dizide Barış’ın menajeri Feris. Peki Deniz Can Aktaş kariyerini dizideki hangi menajere teslim ederdi?
Feris’i iyi tanıyorum, onu seçerdim.