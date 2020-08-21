Menajerimi Ara'nın Barış'ı Deniz Can Aktaş: Dizi sektördeki insanların da duyguları olduğunu anlatıyor

Fragmanlarda Barış ve Dicle karakterlerinin birbirine yakınlaştığını görüyoruz. Menajer ve oyuncuların dünyasının yanı sıra bir de aşk hikayesi izleyeceğiz. Üstelik seyirciye çok da büyülü gelecek bir yönü olacak bu hikayenin. Bir yanda popüler bir oyuncu diğer yanda menajer asistanı olan Dicle... Hikayenin bu yanının ipuçlarını sizden dinlesek...

Evet, Barış ve Dicle’nin bir hikayesi var ancak bu bildiğimiz klişe aşk hikayeleri gibi olmayacak. Henüz ilerde neler olacak ben de bilemiyorum ve sürprizini de kaçırmak istemiyorum. Ama hepimizin bildiği serüvenlerin dışında hayatın doğal akışında kendiliğinde şekillenen, hislerin zamanla ortaya çıkacağı bir hikaye olacak gibi duruyor.