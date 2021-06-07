Son dönemde büyük değişimiyle gündeme gelen Deniz Seki, "Yaz sezonunu terasta açtım" bikinili bir fotoğrafını yayınladı.
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07.06.2021 - 12:03
Verdiği kilolarla büyük değişim geçiren Deniz Seki, bikinili fotoğraf yayınladı.
50 yaşındaki şarkıcının, "Yaz sezonunu terasta açtım" ifadeleriyle paylaştığı poza yorum ve beğeni yağdı.
Seki, kendisi hakkında yapılan 'photoshop' mesajlarına da kayıtsız kalmadı.
Seki, "Katıldığım televizyon programlarında ne kadar zayıfladığım görülebilir arkadaşlar. 'Ben dünyanın en güzel kadınıyım' diye bir iddiam yok, beğenmezler olur biter. Kötü enerjilerini onlara yollayıp, hepsini sevgiyle kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.
Seki, Şubat 2018’de mide küçültme ameliyatı olmuş ve yaklaşık 25 kilo vermişti.
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