Deniz Seki: Yaz sezonunu terasta açtım

Seki, kendisi hakkında yapılan 'photoshop' mesajlarına da kayıtsız kalmadı.

Seki, "Katıldığım televizyon programlarında ne kadar zayıfladığım görülebilir arkadaşlar. 'Ben dünyanın en güzel kadınıyım' diye bir iddiam yok, beğenmezler olur biter. Kötü enerjilerini onlara yollayıp, hepsini sevgiyle kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.





