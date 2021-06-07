Deniz Seki: Yaz sezonunu terasta açtım

Son dönemde büyük değişimiyle gündeme gelen Deniz Seki, "Yaz sezonunu terasta açtım" bikinili bir fotoğrafını yayınladı.

07.06.2021 - 12:03

Deniz Seki: Yaz sezonunu terasta açtım - 1
Verdiği kilolarla büyük değişim geçiren Deniz Seki, bikinili fotoğraf yayınladı.


Deniz Seki: Yaz sezonunu terasta açtım - 2
50 yaşındaki şarkıcının, "Yaz sezonunu terasta açtım" ifadeleriyle paylaştığı poza yorum ve beğeni yağdı.


Deniz Seki: Yaz sezonunu terasta açtım - 3
Seki, kendisi hakkında yapılan 'photoshop' mesajlarına da kayıtsız kalmadı.


Deniz Seki: Yaz sezonunu terasta açtım - 4
Seki, "Katıldığım televizyon programlarında ne kadar zayıfladığım görülebilir arkadaşlar. 'Ben dünyanın en güzel kadınıyım' diye bir iddiam yok, beğenmezler olur biter. Kötü enerjilerini onlara yollayıp, hepsini sevgiyle kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.


Deniz Seki: Yaz sezonunu terasta açtım - 5
Seki, Şubat 2018’de mide küçültme ameliyatı olmuş ve yaklaşık 25 kilo vermişti.

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