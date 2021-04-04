Deniz Seki yeni fotoğraflarıyla sosyal medyada eleştiri konusu oldu

04.04.2021 - 10:26
Habertürk'ün haberine göre, önceki gün bir AVM'de görülen ve verdiği kilolarla ilgili konuşan Seki, "Emek veriyorum ve bu emeğin karşılığını almak çok iyi hissettiriyor. Kendimi seviyorum, bu şekilde mutluyum" dedi.
SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Deniz Seki'nin paylaştığı fotoğraflarla gazetecilerin objektiflerine yansıyan kareler arasındaki farklar sosyal medyanın diline düştü. Ünlü şarkcıya gelen yorumlardan bazıları şu şekilde:
* Hani kilo vermişti, eski haline dönmüş.
* Herhalde sadece fotoğraf için zayıflıyor sonra tekrar alıyor.
* Soldaki Deniz Seki ise sağdaki kim?
* Fotoşop sen nelere kadirsin?
* Hayaller ve hayatlar olmuş bu.
"BACAKLAR EKSTRA İNCE, BEN KEFİLİM"
Deniz Seki, geçtiğimiz aylarda bu karesini Instagram hesabından paylaşmıştı. Bir takipçisi şarkıcıya, "Filtreyi abartmışsınız, bacaklar çöp kadar kalmış" şeklinde bir yorum yapmıştı.
Deniz Seki'yi zayıflatan diyetisyen ve yaşam koçu Şeyda Coşkun, o yoruma kayıtsız kalmamıştı. Coşkun, o kişiye, "Bacaklar gerçekten ekstra ince, ben kefilim" sözleriyle yanıt vermişti.