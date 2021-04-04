Deniz Seki yeni fotoğraflarıyla sosyal medyada eleştiri konusu oldu

2.5 ayda 22 kilo vererek 36 bedene inen şarkıcı Deniz Seki önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Ünlü şarkıcının paylaştığı fotoğraflar ile muhabirlerin objektiflerine yansıyan kareler arasındaki fark ise sosyal medyada tartışma konusu oldu.

04.04.2021 - 10:26

Deniz Seki yeni fotoğraflarıyla sosyal medyada eleştiri konusu oldu - 1
Zayıflamak için geçirdiği mide ameliyatının ardından yeniden kilo alan Deniz Seki, sorunu kökten çözmek için beslenme alışkanlıklarını değiştirdi ve sağlıklı beslenme ile 2.5 ayda 22 kilo verdi. 36 beden olan şarkıcı, son dönemde paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirdi.
Deniz Seki yeni fotoğraflarıyla sosyal medyada eleştiri konusu oldu - 2

Habertürk'ün haberine göre, önceki gün bir AVM'de görülen ve verdiği kilolarla ilgili konuşan Seki, "Emek veriyorum ve bu emeğin karşılığını almak çok iyi hissettiriyor. Kendimi seviyorum, bu şekilde mutluyum" dedi.

Deniz Seki yeni fotoğraflarıyla sosyal medyada eleştiri konusu oldu - 3

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Deniz Seki'nin paylaştığı fotoğraflarla gazetecilerin objektiflerine yansıyan kareler arasındaki farklar sosyal medyanın diline düştü. Ünlü şarkcıya gelen yorumlardan bazıları şu şekilde:

* Hani kilo vermişti, eski haline dönmüş.
* Herhalde sadece fotoğraf için zayıflıyor sonra tekrar alıyor.
* Soldaki Deniz Seki ise sağdaki kim?
* Fotoşop sen nelere kadirsin?
* Hayaller ve hayatlar olmuş bu.

Deniz Seki yeni fotoğraflarıyla sosyal medyada eleştiri konusu oldu - 4
TANIYAMADILAR

Seki, paylaştığı bu fotoğrafla da sosyal medyada gündem olmuştu. Takipçileri şarkıcıyı tanımakta zorlandığını dile getirmişti. Sosyal medya kullanıcıları Seki'nin gönderisine, "Jennifer Lopez'e ne kadar çok benzemişsiniz", "Sanki başka biri" ve "İsminizi yazmasanız sizi tanıyamazdım" şeklinde esprili yorumlar yapmıştı.
Deniz Seki yeni fotoğraflarıyla sosyal medyada eleştiri konusu oldu - 5

"BACAKLAR EKSTRA İNCE, BEN KEFİLİM"

Deniz Seki, geçtiğimiz aylarda bu karesini Instagram hesabından paylaşmıştı. Bir takipçisi şarkıcıya, "Filtreyi abartmışsınız, bacaklar çöp kadar kalmış" şeklinde bir yorum yapmıştı.

Deniz Seki'yi zayıflatan diyetisyen ve yaşam koçu Şeyda Coşkun, o yoruma kayıtsız kalmamıştı. Coşkun, o kişiye, "Bacaklar gerçekten ekstra ince, ben kefilim" sözleriyle yanıt vermişti.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER