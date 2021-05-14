Deniz Seki:İbrahim Tatlıses bana şaka yaptı yahu

14.05.2021 - 13:49
Deniz Seki hakkında merek edilenleri Hürriyet'ten Orkun Ün'a anlattı. İşte Seki'nin açıklamalarından satırbaşları...
Sizin annenize düşkünlüğünüzü biliyoruz. Son zamanlarda rahatsızdı. Nasıl şimdi? Görüşebiliyor musunuz?
- Biraz rahatsız anneciğim ama dün akşam beraberdik. Kardeşlerim, annem ailece yemek yedik. Çok mutlu oldu. Ben de geceyi bulutların üstünde uyuyarak geçirdim.
Peki pandemi nasıl geçiyor? Karamsarlık seviyeniz ne boyutta?
- Orkun, ben çok umut dolu bir kişiliğe sahibim. Asla motivasyonumu düşürmedim. Bugünlerin geçeceğini biliyorum. Kendime yatırım yaparak değerlendiriyorum süreci. Bunların hepsi bizler için bir imtihan.