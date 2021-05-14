Deniz Seki:İbrahim Tatlıses bana şaka yaptı yahu

Verdeği kilolarla gündemde olan Deniz Seki hakkında merak edilenleri anlattı. 50 yaşındaki şarkıcı İbrahim Tatlıses'in “Davul gibi olmuşsun, zayıflamamışsın” sözlerine açıklık getirdi.

Abone ol Paylaş









14.05.2021 - 13:49

Deniz Seki hakkında merek edilenleri Hürriyet'ten Orkun Ün'a anlattı. İşte Seki'nin açıklamalarından satırbaşları... Sizin annenize düşkünlüğünüzü biliyoruz. Son zamanlarda rahatsızdı. Nasıl şimdi? Görüşebiliyor musunuz?

- Biraz rahatsız anneciğim ama dün akşam beraberdik. Kardeşlerim, annem ailece yemek yedik. Çok mutlu oldu. Ben de geceyi bulutların üstünde uyuyarak geçirdim.



Peki pandemi nasıl geçiyor? Karamsarlık seviyeniz ne boyutta?



- Orkun, ben çok umut dolu bir kişiliğe sahibim. Asla motivasyonumu düşürmedim. Bugünlerin geçeceğini biliyorum. Kendime yatırım yaparak değerlendiriyorum süreci. Bunların hepsi bizler için bir imtihan.





Bu süreçte en çok neyi özlediniz?



- (İç geçiriyor) Sahile gitmeyi, deniz kenarında yemek yemeyi çok özledim. Tatil yapmayı çok özledim. Kilo verdim ya, sık sık bikini ve mayolarımı açıp açıp bakıyorum. Hatta terasıma iki şezlong bir şemsiye sipariş ettim! (Gülüyor) Yazı burada güneşlenerek, kitap okuyarak geçireceğiz, yapacak bir şey yok.

Madem kilo vermekten bahsettiniz, sorayım... Hakkınızda çıkan “kilo aldı, “kilo verdi, bu ne hâl Deniz Seki” gibi haberlerden etkileniyor musunuz?



- Hiç etkilenmiyorum. Çok haklılardı çünkü. Bir ara annemin rahatsızlığı yüzünden stresliydim, o dönem kilo falan umurumda değildi. Zor günler geçirdim ve sağlıksız beslendim. Ama şimdi, sevenlerimin beni ilk gördüğü 1997 yılındaki Deniz oldum. Bu, sanatçının seyircisine sorumluluğudur.





Ama siz çok değişmişsiniz. Bir kadına kilo aldı-kilo verdi kıyaslaması yapmak istemem ama gözlerime inanamıyorum...



- Yemek konusunda çok büyük hatalar yapıyormuşuz. Ben neyle neyin yenip yenmeyeceğini sonradan öğrendim. Bize sağlıklı gibi gözüken besinler tüketiyor, besin değerlerini kendi ellerimizle yok ediyormuşuz. Şeyda Coşkun’a çok teşekkür ediyorum, onun sayesinde zayıfladım. Kan grubuma göre besleniyorum artık. Protein ağırlıklı yani.





İbrahim Tatlıses programında size “Davul gibi olmuşsun, zayıflamamışsın” dedi. Kırıldınız mı?



- Hayır, o bana şaka yaptı yahu. (Gülüyor) Ben ona “Artık sizin aşkınız çocuklarınız, torunlarınız, kızlarınız” dedim. O da sinirlenip bana “Davul gibi olmuşsun!” dedi. Şaşırdım “Aaa ben mi!” diye. (Gülüyor) Sonra hemen çevirdim, “İbrahim Abi halen çok yakışıklısınız” dedim. O da “Sen de 50 kilosun” diye karşılık verdi.





Evde vakit nasıl geçiyor? İzlediğiniz dizi ya da film var mı?



- “Black Mirror”a tutuldum. Şahane bir dizi. Çok da uzun bölümleri var, oyalıyor beni. Benim başladım mı bitirme huyum var, o yüzen kalkmıyorum ekran karşısından. Bir de “El Dragon” diye bir dizim var. Ama favorim kesinlikle “Black Mirror”.