Denize kıyısı olmayan şehirde somon üretiyorlar: Rusya ve Çin'den de talep var
27.11.2025 12:27
İHA
Kırşehir'in su ürünleri üretiminde önemli merkezlerinden biri olan Hirfanlı Barajı, Türk somon ihracatıyla dikkat çekiyor.
Kırşehir'in Hirfanlı Barajı kıyılarında faaliyet gösteren bir su ürünleri yetiştiricilik tesisi, Türk somonu üretimiyle küresel pazarda adından söz ettiriyor.
Hirfanlı Barajı kıyısında elektrik altyapısının bulunmaması nedeniyle tesis çalışmalarını jeneratörler ve güneş enerjisi panelleri ile sürdüren ekip, bölgedeki yol ve lojistik sorunlarına rağmen üretime devam ediyor.
Dünya pazarında da önemli bir payı olan somon üretiminde bugüne kadar yapılan ihracatın toplamının 300 milyon TL'ye ulaştığı ifade edildi.