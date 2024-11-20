Denizin ortasında tek başına: Yalnız kalan yunus kendi kendine konuşmaya başladı!

YALNIZLIĞIN SESLERİ

Uzmanlara göre Delle’nin bu davranışı, sosyal etkileşim ihtiyacından doğan bir “kendi kendine konuşma” olabilir. Araştırmacılar, Delle’nin çıkardığı seslerin duygusal sinyaller ya da iletişimle ilgisiz başka işlevlere hizmet edebileceğini ifade ediyor.

Henüz bu davranışın kesin nedeni açıklanamasa da, Delle’nin yalnızlıkla başa çıkmak için bu şekilde kendi sosyal ortamını yarattığı düşünülüyor.