Denizin ortasında tek başına: Yalnız kalan yunus kendi kendine konuşmaya başladı!
Baltık Denizi'nde yaşayan yerel halk tarafından Delle olarak adlandırılan yunus, yalnızlığa rağmen şaşırtıcı derecede konuşkan! Yeni bir araştırma, Delle'nin yalnızlıktan ve arkadaşsızlıktan kendi kendine konuşmaya başlamış olabileceğini ileri sürdü.
Baltık Denizi’nde yalnız yaşayan Afalina türü bir yunus, bilim insanlarını şaşırtan bir davranış sergiliyor. Yerel halk tarafından Delle adı verilen bu erkek yunusun, sosyal bir tür olmasına rağmen, yalnızlıktan dolayı kendi kendine konuşmaya başlamış olabileceği düşünülüyor.