Denizin ortasında tek başına: Yalnız kalan yunus kendi kendine konuşmaya başladı!

Baltık Denizi'nde yaşayan yerel halk tarafından Delle olarak adlandırılan yunus, yalnızlığa rağmen şaşırtıcı derecede konuşkan! Yeni bir araştırma, Delle'nin yalnızlıktan ve arkadaşsızlıktan kendi kendine konuşmaya başlamış olabileceğini ileri sürdü.

Denizin ortasında tek başına: Yalnız kalan yunus kendi kendine konuşmaya başladı! - 1

Baltık Denizi’nde yalnız yaşayan Afalina türü bir yunus, bilim insanlarını şaşırtan bir davranış sergiliyor. Yerel halk tarafından Delle adı verilen bu erkek yunusun, sosyal bir tür olmasına rağmen, yalnızlıktan dolayı kendi kendine konuşmaya başlamış olabileceği düşünülüyor.

YAŞAM HABERLERİ

Denizin ortasında tek başına: Yalnız kalan yunus kendi kendine konuşmaya başladı! - 2

SOSYAL TÜRÜN YALNIZ ÜYESİ

Danimarka’nın Svendborgsund kanalında yaşayan Delle, Afalinaların doğal yaşam alanlarının çok dışında bulunuyor. Afalinalar, karmaşık iletişim yöntemleriyle tanınan, işbirliğine dayalı sosyal yapıları olan canlılar. Grup içi iletişimlerinde, bireylerin kimliğini belirlemeye yarayan “imza ıslıklar” gibi yöntemler kullanıyorlar.

Delle’nin yalnız bir hayat sürmesi, bilim insanları için büyük bir merak konusu. Daha önce yapılan araştırmalarda, Delle’nin Baltık Denizi’ndeki musurgillerin (diğer yunus türleri) yer değişikliğiyle bağlantılı olabileceği düşünülüyordu.

Denizin ortasında tek başına: Yalnız kalan yunus kendi kendine konuşmaya başladı! - 3

KAYITLARDA İLGİNÇ SONUÇLAR

Son çalışmada, Delle’nin çıkardığı sesler incelendi. Araştırmacılar, sualtı kayıt cihazlarıyla Delle’nin çıkardığı ıslıklar, düşük frekanslı sesler ve ani patlama seslerini kaydetti. Ancak bu seslerin, diğer yunusların yanıt vereceği hedefe yönelik sinyaller olmadığı görüldü, çünkü Delle’nin çevresinde başka yunuslar yoktu.

Araştırmacılar, “Yunusun yalnız olduğu bilinmeseydi, bu kayıtlar üç farklı yunustan oluşan bir grubun iletişim sesleri sanılabilirdi” diyerek bu davranışın alışılmadık olduğunun altını çizdi.

Denizin ortasında tek başına: Yalnız kalan yunus kendi kendine konuşmaya başladı! - 4

YALNIZLIĞIN SESLERİ

Uzmanlara göre Delle’nin bu davranışı, sosyal etkileşim ihtiyacından doğan bir “kendi kendine konuşma” olabilir. Araştırmacılar, Delle’nin çıkardığı seslerin duygusal sinyaller ya da iletişimle ilgisiz başka işlevlere hizmet edebileceğini ifade ediyor. 

Henüz bu davranışın kesin nedeni açıklanamasa da, Delle’nin yalnızlıkla başa çıkmak için bu şekilde kendi sosyal ortamını yarattığı düşünülüyor.

Denizin ortasında tek başına: Yalnız kalan yunus kendi kendine konuşmaya başladı! - 5

BİLİM İNSANLARI NE DİYOR?

Araştırma ekibi, “Bu tür bir davranışın, sosyal etkileşimden yoksun kalmanın psikolojik bir etkisi olabileceğini düşünüyoruz. Ancak bu fenomeni tam olarak açıklayabilmek için daha fazla çalışma gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Delle’nin yalnız ama konuşkan yaşamı, hayvan davranışları ve sosyal ihtiyaçları üzerine yeni sorular ortaya koyarken, deniz canlılarının karmaşık yaşamlarıyla ilgili benzersiz bir pencere açıyor.

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