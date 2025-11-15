Denizlerde bollaşınca kilosu 100 TL'ye düştü, tezgahın yıldızı oldu
15.11.2025 11:09
Son Güncelleme: 15.11.2025 11:28
İHA
Eskişehir’de tezgahlarda 100 TL’ye yer bulan hamsi yoğun ilgi görürken, bu sene az olan palamutun fiyatı ise cep yakıyor.
Denizlerde sayısının artmasıyla birlikte fiyatı 100 TL’ye kadar gerileyen hamsi, tezgahların yıldızı oldu. 150 TL’ye satılan istavrit ve uskumru da vatandaşın en çok tercih ettiği balık çeşitleri arasında yer aldı. Geçtiğimiz yıl çok ucuz fiyatlara satılan palamut ise 350 TL’den satışa sunuldu.
Balıkçı Cengizhan Şen, "Fiyatlar uygun. Sardalya 150 TL, hamsi 100 TL, istavrit ve uskumru 150 TL. Şu anda hamsi revaçta, palamut çıkmıyor. Ondan dolayı palamutun fiyatı daha yüksek" dedi.