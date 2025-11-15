Denizlerde bollaşınca kilosu 100 TL'ye düştü, tezgahın yıldızı oldu

Denizlerde sayısının artmasıyla birlikte fiyatı 100 TL’ye kadar gerileyen hamsi, tezgahların yıldızı oldu. 150 TL’ye satılan istavrit ve uskumru da vatandaşın en çok tercih ettiği balık çeşitleri arasında yer aldı. Geçtiğimiz yıl çok ucuz fiyatlara satılan palamut ise 350 TL’den satışa sunuldu.