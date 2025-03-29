Denizli bayram namazı saati 2025: Denizli’de bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?

Denizli bayram namazı saati belli oldu. 81 ilin bayram namazı vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. 30 Mart Pazar günü camilerde bayram heyecanı yaşanacak. Yılda iki kez kılınan bayram namazını kaçırmak istemeyenler ise bayram namazı vakitlerini önceden öğrenecek saatlere göre hareket edecek. Peki Denizli’de bayram namazı saat kaçta? İşte, Diyanet Deniz bayram namazı saati…

Denizli bayram namazı saati 2025: Denizli’de bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? - 1

Bayram için geri sayım başlarken gözler Diyanet tarafından açıklanan namaz vakitlerine çevrildi. İslam alemi için birlik ve beraberliğin sembolü olan bayram günlerinde bayramlaşmalar, namaz sonrası başlayacak. Her yaştan müslüman camilerde namazını kılacak. Denizli’nin Acıpayam, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney Honaz, Kale, Merkezefendi, Pamukkale, Sarayköy, Serinhisar gibi ilçelerinde yaşayanlar ise bayram namazı saatlerini merak ediyor. Peki Denizli’de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, tüm illerin ve Denizli’nin bayram namazı saati..

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Denizli bayram namazı saati 2025: Denizli’de bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? - 2

DENİZLİ BAYRAM NAMAZI SAATİ 2025

İl il bayram namazı vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Bayram namazı, bayramın birinci günü olan 30 Mart Pazar günü camilerde eda edilecek. Denizli’de bayram namazı saat 07.22’de kılınacak.

Denizli bayram namazı saati 2025: Denizli’de bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? - 3

YURT DIŞI BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ BELLİ OLDU

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 07.04'te, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.39'da, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.33'te, Mekke'de 06.41'de, Medine'de 06.41'de, Kudüs'te 05.58'de, Gazze'de 06.01'de ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da 07.04'te eda edilecek.

Denizli bayram namazı saati 2025: Denizli’de bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? - 4

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir.

Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1. Rekat

- Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

- Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

- Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

- Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

- Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

- İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

- Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

- İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

- Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

- Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

- Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

- Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

- Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir.

Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

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