Denizli bayram namazı saati 2025: Denizli’de bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?
Denizli bayram namazı saati belli oldu. 81 ilin bayram namazı vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. 30 Mart Pazar günü camilerde bayram heyecanı yaşanacak. Yılda iki kez kılınan bayram namazını kaçırmak istemeyenler ise bayram namazı vakitlerini önceden öğrenecek saatlere göre hareket edecek. Peki Denizli’de bayram namazı saat kaçta? İşte, Diyanet Deniz bayram namazı saati…
Bayram için geri sayım başlarken gözler Diyanet tarafından açıklanan namaz vakitlerine çevrildi. İslam alemi için birlik ve beraberliğin sembolü olan bayram günlerinde bayramlaşmalar, namaz sonrası başlayacak. Her yaştan müslüman camilerde namazını kılacak. Denizli’nin Acıpayam, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney Honaz, Kale, Merkezefendi, Pamukkale, Sarayköy, Serinhisar gibi ilçelerinde yaşayanlar ise bayram namazı saatlerini merak ediyor. Peki Denizli’de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, tüm illerin ve Denizli’nin bayram namazı saati..