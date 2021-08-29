Denizli'de 8 asırlık gelenek: Koyunlarını nehirden geçirdiler

DHA 29.08.2021 - 16:52
Çal Belediye Başkanı MHP'li Fethi Akcan etkinlikle ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada Antalya ve Muğla'da meydana gelen orman yangınlarından dolayı bu yıl eğlenceyi iptal ettiklerini söyledi.
Akcan, bu yıl eğlenceye ayrılan para ve ödülün yangın mağdurlarına gönderileceğini aktardı:
"Büyük Menderes Nehri'ndeki kuralık nedeniyle burada gölet oluşturup, tankerlerle su taşıyarak etkinliğimizi gerçekleştirdik. Yarışmamızda çobanlar bir araya geliyor. Çobanlar ile koyunlar arasındaki bağın seviyesi test ediliyor. Kaç saniyede suya girildiği tespit ediliyor. Eğlenceye ayırdığımız para ve çobanlara verilecek ödül, yangından mağdur olan çobanlara koyun alarak onlara göndereceğiz."
Çal ilçesi Denizler Mahallesi'nden yarışa katılan Özgür Aycan, amaçlarının bu asırlık geleneği sürdürmek olduğunu dile getirerek, "Buraya ödülü düşünmeden geldik. Bu geleneğin devam ettirilebilmesi için buradayız. Bizden sonraki nesle biraz da olsa hayvan sevgisini aşılayabiliyorsak ne mutlu bize. Koyunlar can dostu bizim için. Onlar ile aramızdaki bağ tarif edilemez" diye konuştu.
Yarışların en küçük çobanı olan 14 yaşındaki İbrahim Koyuncu, ''Mor koyun'' isimli el koyunu ve sürüsünün kendisiyle birlikte suya atladığını dile getirdi. Gururlu olduğunu ifade eden Koyuncu, "15 adet koyunum ve el koyunum ile yarışmaya katıldım. Sudan geçtiler. Çok sevinçliyim. Bu bana babamdan geçen bir meslek. Ondan öğrendiklerimle bugün suya atladım" dedi.