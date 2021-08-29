Denizli'de 8 asırlık gelenek: Koyunlarını nehirden geçirdiler

Denizli'nin Çal ilçesinde, 8 asırdır sürdürülen UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Sudan Koyun Geçirme Yarışması'nda bu yıl da renkli görüntüler ortaya çıktı. Yarışlarda 50 çoban, ''el koyun'' adı verilen sürü başı koçlarıyla birlikte koyun sürüsünü Menderes Nehri'nin soğuk sularına atlatarak karşıya geçirmeye çalıştı.

DHA 29.08.2021 - 16:52

Denizli'de 8 asırlık gelenek: Koyunlarını nehirden geçirdiler - 1
Aşağıseyit Mahallesi'nde düzenlenen ve UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Sudan Koyun Geçirme Yarışları, bu yıl 848'inci kez yapıldı.
Denizli'de 8 asırlık gelenek: Koyunlarını nehirden geçirdiler - 2
Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı renkli etkinlikte, 50 çoban ''el koyun'' adı verilen sürü başı koçlarıyla birlikte koyun sürüsünü Menderes Nehri'ne atlatarak karşıya geçirmeye çalıştı.
Denizli'de 8 asırlık gelenek: Koyunlarını nehirden geçirdiler - 3

ÇOBANLAR KIYASIYA YARIŞTI

Toprak yoldan koyunlarıyla birlikte gelen çobanlar önce kendisi suya atlayarak çıkardığı sesle koç ve koyunlarının suya atlaması bekledi. Bazı çobanlar başarılı olurken, bazıları da tüm çabaya rağmen koyunlarını sudan geçiremedi.
Denizli'de 8 asırlık gelenek: Koyunlarını nehirden geçirdiler - 4

FOTOĞRAF SANATÇILARINDAN YARIŞA BÜYÜK İLGİ

8 asır önce bir köy ağasının, kızına aşık olan çobana koştuğu şart olarak, tuz yedirilen koyunların su içmeden nehirden karşıya geçirmesini istemesi efsanesinden yola çıkılarak yapılan yarışlara, fotoğraf sanatçıları büyük ilgi gösterdi.
Denizli'de 8 asırlık gelenek: Koyunlarını nehirden geçirdiler - 5
Etkinliğe Türkiye'nin birçok şehrinden gelen çok sayıda fotoğrafçı nehirden geçen koçların ve çobanların farklı enstantanelerini yakalamaya çalıştı.
Denizli'de 8 asırlık gelenek: Koyunlarını nehirden geçirdiler - 6

ÖDÜL GELİRLERİ YANGINLARDAN ETKİLENEN ÇOBANLARA GÖNDERİLECEK

Çal Belediye Başkanı MHP'li Fethi Akcan etkinlikle ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada Antalya ve Muğla'da meydana gelen orman yangınlarından dolayı bu yıl eğlenceyi iptal ettiklerini söyledi.

Denizli'de 8 asırlık gelenek: Koyunlarını nehirden geçirdiler - 7

Akcan, bu yıl eğlenceye ayrılan para ve ödülün yangın mağdurlarına gönderileceğini aktardı:

"Büyük Menderes Nehri'ndeki kuralık nedeniyle burada gölet oluşturup, tankerlerle su taşıyarak etkinliğimizi gerçekleştirdik. Yarışmamızda çobanlar bir araya geliyor. Çobanlar ile koyunlar arasındaki bağın seviyesi test ediliyor. Kaç saniyede suya girildiği tespit ediliyor.  Eğlenceye ayırdığımız para ve çobanlara verilecek ödül, yangından mağdur olan çobanlara koyun alarak onlara göndereceğiz."

Denizli'de 8 asırlık gelenek: Koyunlarını nehirden geçirdiler - 8

''GELENEĞİN DEVAM ETTİRİLEBİLMESİ İÇİN BURADAYIZ''

Çal ilçesi Denizler Mahallesi'nden yarışa katılan Özgür Aycan, amaçlarının bu asırlık geleneği sürdürmek olduğunu dile getirerek, "Buraya ödülü düşünmeden geldik. Bu geleneğin devam ettirilebilmesi için buradayız. Bizden sonraki nesle biraz da olsa hayvan sevgisini aşılayabiliyorsak ne mutlu bize. Koyunlar can dostu bizim için. Onlar ile aramızdaki bağ tarif edilemez" diye konuştu.

Denizli'de 8 asırlık gelenek: Koyunlarını nehirden geçirdiler - 9

YARIŞLARIN EN KÜÇÜK ÇOBANI SEVİNÇLİ

Yarışların en küçük çobanı olan 14 yaşındaki İbrahim Koyuncu, ''Mor koyun'' isimli el koyunu ve sürüsünün kendisiyle birlikte suya atladığını dile getirdi. Gururlu olduğunu ifade eden Koyuncu, "15 adet koyunum ve el koyunum ile yarışmaya katıldım. Sudan geçtiler. Çok sevinçliyim. Bu bana babamdan geçen bir meslek. Ondan öğrendiklerimle bugün suya atladım" dedi.

Denizli'de 8 asırlık gelenek: Koyunlarını nehirden geçirdiler - 10
Denizli'de 8 asırlık gelenek: Koyunlarını nehirden geçirdiler - 11
Denizli'de 8 asırlık gelenek: Koyunlarını nehirden geçirdiler - 12
Denizli'de 8 asırlık gelenek: Koyunlarını nehirden geçirdiler - 13
Denizli'de 8 asırlık gelenek: Koyunlarını nehirden geçirdiler - 14
Denizli'de 8 asırlık gelenek: Koyunlarını nehirden geçirdiler - 15

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