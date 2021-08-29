Denizli'de 8 asırlık gelenek: Koyunlarını nehirden geçirdiler

''GELENEĞİN DEVAM ETTİRİLEBİLMESİ İÇİN BURADAYIZ''

Çal ilçesi Denizler Mahallesi'nden yarışa katılan Özgür Aycan, amaçlarının bu asırlık geleneği sürdürmek olduğunu dile getirerek, "Buraya ödülü düşünmeden geldik. Bu geleneğin devam ettirilebilmesi için buradayız. Bizden sonraki nesle biraz da olsa hayvan sevgisini aşılayabiliyorsak ne mutlu bize. Koyunlar can dostu bizim için. Onlar ile aramızdaki bağ tarif edilemez" diye konuştu.