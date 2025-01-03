Deprem bölgesindeki gassallar yaşadıkları zorlukları anlattı

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan gassallar, zorlu mesailerini anlattı. Onlarca cenaze işlemini gerçekleştirdiğini kaydeden gassal Heybet Yerebakan ise babasının cenazesini yıkarken çok zorlandığını söyledi.

Deprem bölgesindeki gassallar yaşadıkları zorlukları anlattı - 1

Ülke genelinde son günlerde gündemde olan gassallık mesleğinin deprem bölgesi Malatya'da daha zorlu olduğunu aktaran Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan gassallar, aile içi şiddet ile intihar sonucu hayatını kaybedenlerin cenazelerini yıkamada zorlandıklarını belirtti.

Pandemi ve 6 Şubat 2023 depremlerinde günde ortalama 40-50 yıkıma işlemi gerçekleştirdiklerini kaydeden gassallar, işlemleri takip eden aile yakınlarının feryatlarının kendilerini çok üzdüğünü vurguladı.

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Deprem bölgesindeki gassallar yaşadıkları zorlukları anlattı - 2

Beş bayan gassal olarak görev yaptıklarını aktaran Nuray Akyol, yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü mesleğinde özellikle intihar sonucu hayatını kaybeden genç bireylerin yıkama işlemlerinin kendilerini zorladığını kaydetti.

Deprem bölgesindeki gassallar yaşadıkları zorlukları anlattı - 3

Pandemi ile deprem sürecinde günde 40-50 yıkıma işlemi yaptıklarını ifade eden Aydın Polat ise kutsal bir görevi icra ettiklerini belirterek, mesleğini severek yaptığını söyledi. Polat, pandemi ve deprem sürecinde iş yoğunluğu ve psikolojik açıdan çok zor dönem geçirdiklerini de ifade etti.

Deprem bölgesindeki gassallar yaşadıkları zorlukları anlattı - 4

Yaklaşık iki yıl önce hayatını kaybeden babasının cenazesini yıkarken zorlandığını aktaran bir diğer gassal Heybet Yerebakan, sadece yıkama işlemi yapmadıklarını belirterek cenaze yakınlarına da psikolojik destek vermeye çalıştıklarını ifade etti.

Deprem bölgesindeki gassallar yaşadıkları zorlukları anlattı - 5
Deprem bölgesindeki gassallar yaşadıkları zorlukları anlattı - 6
Deprem bölgesindeki gassallar yaşadıkları zorlukları anlattı - 7
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