Deprem bölgesindeki gassallar yaşadıkları zorlukları anlattı

Pandemi ile deprem sürecinde günde 40-50 yıkıma işlemi yaptıklarını ifade eden Aydın Polat ise kutsal bir görevi icra ettiklerini belirterek, mesleğini severek yaptığını söyledi. Polat, pandemi ve deprem sürecinde iş yoğunluğu ve psikolojik açıdan çok zor dönem geçirdiklerini de ifade etti.