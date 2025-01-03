Deprem bölgesindeki gassallar yaşadıkları zorlukları anlattı
Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan gassallar, zorlu mesailerini anlattı. Onlarca cenaze işlemini gerçekleştirdiğini kaydeden gassal Heybet Yerebakan ise babasının cenazesini yıkarken çok zorlandığını söyledi.
Ülke genelinde son günlerde gündemde olan gassallık mesleğinin deprem bölgesi Malatya'da daha zorlu olduğunu aktaran Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan gassallar, aile içi şiddet ile intihar sonucu hayatını kaybedenlerin cenazelerini yıkamada zorlandıklarını belirtti.
Pandemi ve 6 Şubat 2023 depremlerinde günde ortalama 40-50 yıkıma işlemi gerçekleştirdiklerini kaydeden gassallar, işlemleri takip eden aile yakınlarının feryatlarının kendilerini çok üzdüğünü vurguladı.