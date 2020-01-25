Deprem sonrası ünlü isimlerden Elazığ ve Malatya'ya geçmiş olsun mesajları
Elazığ'da meydana gelen ve başta Malatya olmak üzere pek çok ilde hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'nin dört bir yanından destek mesajları paylaşıldı. İşte ünlü isimlerin Elazığ depremi sonrası yaptıkları paylaşımlardan bazıları...
25.01.2020 - 07:46
Acun Ilıcalı
Fazil Say: Kayıplarımıza allahtan rahmet diliyorum, sayının artmaması umuduyla.
Nergis Kumbasar: Kalplerimiz seninle
Türkan Şoray: Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Dualarımız sizlerle...
Pınar Altuğ Atacan: Geçmiş olsun Elazığ. Başımız sağolsun Türkiyem
Murat Boz
Mustafa Sandal: Yürekler burkuldu. Elazığ için dualarımız. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet ailelerine sabır diliyorum
Bülent Emrah Parlak: Geçmiş olsun memleketim
Kemal Doğulu
Işın Karaca: İnşallah çok canımız yanmadan yaralarımızı sararız... Geçmiş olsun...
Burcu Esmersoy: Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar dilerim. Başta Elazığ ve Malatya olmak üzere depremin hissedildiği tüm bölgelere çok geçmiş olsun
Şahan Gökbakar: Kalbim sizinle
Sibel Can
Hadise
Prof. Dr. Yeşim Erbil: En en az can kaybı olsun inşallah. Allah yardımcıları olsun.
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