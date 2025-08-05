Depremde ağır hasar alan bin 600 yıllık kilisenin restorasyonu tamamlandı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da ağır hasar alan tarihi İçkale'deki bin 600 yıllık Saint George Kilisesi’nin restorasyon çalışmaları tamamlandı.
Sur ilçesindeki tarihi İçkale yerleşkesinin kuzeydoğu köşesinde yer alan ve Romalılar tarafından milattan sonra 4'üncü yüzyılda yönetim kilisesi olarak inşa edilen Saint George Kilisesi, 2020'de restorasyona alındı. Daha önce de sanat galerisi olarak hizmet verilen bin 600 yıllık kilise, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından restorasyonunun tamamlamasıyla Haziran 2021'de yeniden sanat galerisi olarak hizmete başladı.