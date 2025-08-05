Depremde ağır hasar alan bin 600 yıllık kilisenin restorasyonu tamamlandı

Restorasyon çalışması tamamlanan kilisenin tekrar sanat galerisi olarak kullanılacağını belirten Diyarbakır Müze Müdürü Müjdat Gizligöl, şu ifadeleri kullandı:

“İç kalede bulunan Saint George Kilisesi 74 ile 75 nolu burçların arasında bulunmaktadır. Doğusunda bulunan Kervansaray, güneyinde ise 20’nci yüzyılda inşa edilmiş kolordu binası bulunmaktadır. Kilisemiz 14 tane tescilli yapının bulunduğu İç kale Müze Kompleksi içerisinde bulunmaktadır. Saint George kilisesi 6 Şubat 2023 yılındaki depremlerde hasar gördü. Hem statik açıdan hem de bazı duvarlarda çatlamalar ve dökülmeler oldu. Depremin hemen akabinde restorasyon çalışmalarına başladık. Şu an restorasyonunu tamamladık. 10 Ağustos’ta kilisemizi açılacak. Depremden önce kilisemiz sanat galerisi ve sergi salonu olarak işlev yapıyordu. Restorasyondan sonra da sanat galerisi ve sergi salonu olarak devam edecektir.''