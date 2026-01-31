Depremde enkazdan kurtulan Emre, protez bacaklarıyla hayata tutundu

Protezleriyle ayağa kalkan Emre, çocuğunu kucağına alıp eşiyle el ele yürümenin mutluluğunu yaşıyor. Eşiyle tanıştığı zaman psikolojik sıkıntılarının olduğunu ve o dönem eşinin her zaman yanında durduğunu belirten Yüksek, devam ediyor:

“Kendisiyle birlikte bir hayat kurmaya karar verdik, evlendik ve şu anda hala yanımda durmaya devam ediyor. Her 6 Şubat günü geldiğinde hangi tarih hangi yıl olursa olsun o an ayaklarımın gitmesi, enkazda sıkışmamı ve ben dışarıyı göremiyordum. Antakya'nın durumunu hastanedeyken telefon da izledim. Böyle bir durumun acısı unutulamaz ve birçok kişinin üzerinde birçok vatandaşımızın, abilerimin, kardeşlerimin üzerinde çok büyük bir etki bıraktı. Bu sebepten dolayı hangi yıl olursa olsun 6 Şubat günü unutulamayacak bir tarih oldu. Protezle şu an yürüyebiliyorum, arabayı da rahat rahat kullanabiliyorum. Araba manuel veya otomatik olsun, protezlerim çok büyük bir rahatlığı oldu. Bu sebepten dolayı bütün herkese tekrar teşekkür ediyorum. Çocuğumu kucağıma alıp da yürüyebiliyorum. Eşimle el ele tutuşup parkta da yürüyebiliyorum. Bu sebep dolayı gerçekten çok rahatım ve tekrardan çok teşekkür ediyorum.”