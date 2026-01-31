Depremde enkazdan kurtulan Emre, protez bacaklarıyla hayata tutundu
31.01.2026 10:04
İHA
Hatay'da depremde enkaz altında kalarak iki bacağı ampute olan ve protez bacakla yaşamını sürdüren Emre Yüksek, evlendi ve çocuk sahibi oldu.
Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay'da yakalanan ve Defne ilçesindeki enkazın altından iki gün sonra kurtarılan Emre Yüksek, tedavi sürecinde iki bacağını kaybetti. Hayatına protez bacak eşliğinde devam eden Yüksek, yeni bir adım atarak Nur Yüksek ile evlendi ve çocuk sahibi oldu.
"MUTLU BİR ŞEKİLDE YAŞAYACAĞIMI DÜŞÜNMÜYORDUM"
Emre Yüksek, deprem sürecinde ciddi derecede zor günler yaşadığını ifade ederken, depreme yakalandığı zamanı ve devamını şöyle anlatıyor:
“Ankara'da bir hastanede sağ sol diz altı iki bacağım kesilmişti. Hayırseverlerimizin desteğiyle birlikte yeni protezlerime kavuştum. Allah onlardan da razı olsun. Onlara da buradan çok teşekkür ederim. Her 6 Şubat geldiğinde üzüntüler içerisindeyiz ve memleket sevdamız var. Depremden sonrasında evlendim ve bir çocuğum oldu. Kendileriyle birlikte konteyner da yaşıyorum. Ailemle birlikte mutluyum ve yaşantıma devam ediyorum. Mutlu bir şekilde yaşayacağımı düşünmüyordum ister istemez enkazın altındaki psikolojiye tabii ki çok kötü oluyor. Ama daha sonrasında birisi bana gelip dese ki evleneceksin, bir çocuğun olacak, mutlu bir şekilde yaşamına devam edeceksin deseydi buna biraz zor karar verirdim. Çünkü o enkazın altında yaşadığım durumlar ve sıkıştığım zamanlar hiçbir zaman aklımdan gitmiyor.”
"EŞİM HER ZAMAN YANIMDAYDI"
Protezleriyle ayağa kalkan Emre, çocuğunu kucağına alıp eşiyle el ele yürümenin mutluluğunu yaşıyor. Eşiyle tanıştığı zaman psikolojik sıkıntılarının olduğunu ve o dönem eşinin her zaman yanında durduğunu belirten Yüksek, devam ediyor:
“Kendisiyle birlikte bir hayat kurmaya karar verdik, evlendik ve şu anda hala yanımda durmaya devam ediyor. Her 6 Şubat günü geldiğinde hangi tarih hangi yıl olursa olsun o an ayaklarımın gitmesi, enkazda sıkışmamı ve ben dışarıyı göremiyordum. Antakya'nın durumunu hastanedeyken telefon da izledim. Böyle bir durumun acısı unutulamaz ve birçok kişinin üzerinde birçok vatandaşımızın, abilerimin, kardeşlerimin üzerinde çok büyük bir etki bıraktı. Bu sebepten dolayı hangi yıl olursa olsun 6 Şubat günü unutulamayacak bir tarih oldu. Protezle şu an yürüyebiliyorum, arabayı da rahat rahat kullanabiliyorum. Araba manuel veya otomatik olsun, protezlerim çok büyük bir rahatlığı oldu. Bu sebepten dolayı bütün herkese tekrar teşekkür ediyorum. Çocuğumu kucağıma alıp da yürüyebiliyorum. Eşimle el ele tutuşup parkta da yürüyebiliyorum. Bu sebep dolayı gerçekten çok rahatım ve tekrardan çok teşekkür ediyorum.”