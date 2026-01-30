Depremde kendisine montunu veren albayla görüştü. 3 yıldır emanetini vermeyi bekliyor
30.01.2026 10:06
İHA
Hatay'da annesinin ve ağabeyini enkazın altından çıkaran askerin üşümesin diye kendisine verdiği montu saklayan Beliz Aydın, montun sahibi Emekli Albay Raşit Çelik ile görüntülü görüşme yaptı.
6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 25 bin insanın hayatını kaybettiği Hatay'da depreme yakalanan 19 yaşındaki Beliz Aydın'ın enkaz altından çıkarılan annesi Betül Günyaşar hastanede hayatını kaybederken, ağabeyi Abdurrahman Aydın iki bacağı ampute edilerek hayatta kaldı. Depremleri derinden hisseden Beliz, depremin 13'üncü saatinden annesini ve ağabeyini enkazdan kurtaran askerin, kendisine üşümemesi için verdiği parkayı 3 yıldır özenle saklıyor. Parkanın sahibi Emekli Albay Raşit Çelik, 3 yıl sonra Beliz'i arayarak görüntülü arama üzerinden görüştüler. Yaptıkları görüşmede duygulu anlar yaşanırken, Emekli Albay'ın sözleri ise gururlandırdı.
"GELİP MONTU SENDEN GERİ ALACAĞIM"
Deprem günü Beliz ile aralarında geçen konuşmayı anlatan Emekli Albay, o günü şöyle anlatıı:
"Seni böyle görünce çok mutlu oldum. Ben montu sana verirken kardeşin ve anneni arabamıza koyduk, baban da geldi bizle beraber. Tek başına kalmıştın, yabancı kişiler vardı ve sen bana ‘ben bunları tanımıyorum' demiştin. Ben de, sen yalnızlık hissetme diye ‘Gelip, tekrar montu senden alacağım' demiştim. Hatıralar bazen böyle kötü zamanlarda oluşuyor, o gün çok kötü bir gündü. Biz askerimizle beraber çok yerde görev yaptık, o anda orada kimse yoktu ve çok karanlıktı. Umarım, mont seni sıcak tutmuştur. Ben daha sonra geri geldim, gelmek de çok zordu. Askerlerimizle bir çok yere uğramak zorunda kaldık. Oradakilere sorduğum zaman, akrabalarının seni götürdüğünü söylemişlerdi bana. Annene çok üzüldüm, ağabeyinde en azından yaşıyor ve ona sevindim. Annene Allah rahmet eylesin, elimizden geleni yapmaya çalıştık. Orada senin gibi bir çok insan vardı, bir çoğunun hayatı söndü ve bir çoğunun hayatı devam etti. Çok şükür ağabeyin kurtuldu, sen kurtuldun ve biz çok sevindik."
"MONT HATIRA OLARAK KALSIN, DEVLETİMİZİN YANINDA OLDUĞUNU HATIRLATSIN"
Emekli Albay Çelik, depremde Türkiye Cumhuriyeti adına Hatay'da olduklarını ve Beliz'e verdiği montun asıl sahibinin ise devlet olduğunu söyledi. Deprem gününde “Devletimiz adına oradaydık” diyen Albay, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:
“O mont devletimizin montu, benim değil. Milletimizin montuydu, milletimize geri verdik ve bunu böyle algılamanı istiyorum, benim şahsi montum değil. O mont artık sende kalsın, asıl sahibi milletimiz ve sizlersiniz. O mont sende bir hatıra olarak kalsın, çok iyi bir hatıra değil ama devletimizin yanında olduğunun bir göstergesi olsun senin açından onu isterim. Seni almışlardı, eğer seni orada tek başına görsem daha çok üzülürdüm. En azından o gün güvenli bir yere gitmen beni sevindirmişti. Kendine çok dikkat et.”
"KENDİMİ YALNIZ HİSSETMEMİŞTİM"
Beliz Aydın ise Emekli Albay Çelik'in verdiği montla yalnız hissetmediğini ve kendisiyle görüşmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Montu hala sakladığını belirten Aydın da, deprem günü Albay'ın yanından ayrıldıktan sonra yaşananları anlattı:
"Siz gittikten sonra dayım geldi, ben gitmek istemiyorum dedim. Annemleri bekleyeceğim dedim ama orada tek başıma durmamı istemediler. Ben size çok ulaşmak istedim. Çok teşekkür etmek istedim, ben geri vermek için sizi bekliyordum ve hep sakladım, montu. O gün gerçekten, kendimi yalnız hissetmemiştim. O mont beni gerçekten güvende hissettirdi, kendimi çok güvende hissetmiştim. Ben de annemin en yakın arkadaşı Çilem teyzemin vasıtasıyla sizlere ulaştım, onlarla da tanışmanızı isterim.”