Depremde kızını kaybeden anneanne, ailesini depremde yitiren torunu için "Kızımdan kalan mirasım" diyor

Enkazdan kurtulan Çaksen, deprem olmadan önceki saatlerde ailecek akşam yemeği yediklerini ve kardeşleriyle ödevlerini yaparak uyuduklarını söylerek anlatmaya başladı. Depremin şiddetli sarsıntısıyla uyanan Çaksen, bir anlık refleksle kardeşlerine koştuğunu ve ev yıkılınca da enkaz altında kaldığını belirtti. 12 saat kaldığı karanlığın sadece dört saatini hatırladığını ve gerisi hatırlamadığını söyleyen Çaksen, şöyle devam etti:

“Depremde babamın sesini duyuyordum ama biraz ilerleyen saatlerde babamın sesi de gittikçe kısıldı. Samimi olduğumuz bir Mustafa Albayrak hocam, yanıma gelerek kurtardı. Sesim dışarıya duyuluyordu ama babamın sesi daha da aşağıdaydı. Dışarıdakiler babamın sesini duymuyordu. O hocam beni kurtardı. Çıktıktan sonra taşa oturduk. Ne gelecek bir kimse vardı ne de alacak biri vardı. Herkes enkazlarda hayat kurtarmaya çalışıyorlardı.”