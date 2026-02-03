Depremde oğlunu kaybeden itfaiye eri, teselliyi binlerce canı kurtarmakta buldu
03.02.2026 13:18
İHA
Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev yapan itfaiye eri, enkaz altında kalan oğlunun bulunduğunu öğrenmesine rağmen görev yerini terk etmedi. Binden fazla afetzedenin kurtarılmasını sağladı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görevli itfaiye eri Mehmet Demir, 6 Şubat depremlerinde 112 Acil Komuta Merkezi'ndeydi. Deprem esnasında merkezdeki tek görevli personel olan Demir, yaşanan yıkıma rağmen görev yerini terk etmedi.
Depremden yarım saat sonra oğlunun enkaz altında olduğunu öğrenen Demir, görevinin başından ayrılmayarak gelen ihbarları ekiplere bildirdi. Kriz anında bin 50 ihbarı değerlendiren itfaiye eri, çok sayıda hayatın kurtulmasına vesile oldu. Demir'in enkaz altında kalan oğlu Muhammed Nejat ise hayatını kaybetti.
"GÖREV YERİMİ BIRAKIP GİTMEM ZOR BİR KARARDI"
İtfaiye eri Demir, “Biz de herkes gibi depremi yaşadık” diyerek deprem anını anlatmaya başladı. Deprem esnasında bina dışına çıkıp, ardından görevi başına dönen Demir, bilgisayarların devrilmesiyle birlikte sistemden analog olarak hala çağrı almaya devam ettiklerini söyledi. Önce ailesini arayarak iyi olduklarını öğrenen Demir, daha sonrasında oğlunun kaldığı yatılı kursun da yıkıldığını ve oğlunun enkaz altında kaldığını öğrendiğini belirtti. Devamını ise Demir şöyle anlattı:
“Biz ihbarları en yakın itfaiye ekiplerine vakaları bildiriyorduk. Bir sürü ihbar ve vaka vardı. Sahadaki itfaiye ekibin koordinesini yapıyordum. Çevre illerden takviyeler gelecek ekiplere toplanma alanları, ön müdahale ve benzeri konuları planlıyordum. Eşimden gelen telefon sonrası görev yerimi bırakıp gitmemem zor bir karardı.”
"TOPRAĞA BİR HAZİNE GÖMDÜK"
Oğlunun haberini almasına rağmen görev yerini terk etmediğini ve o anki koordineyi etkili bir şekilde yaptıklarını söyleyen Demir, sonrasında kendi aracıyla oğlunun kaldığı kursa gittiğini söyledi. Yapılan çalışmalar sonucunda sadece bin 50 kişinin kurtarıldığını öğrenen Demir, “Buna sebep olmam evladımın acısını bir nebze de olsa bastırdı” dedi ve devam etti:
“Kur'an kursuna gittim ve binanın yıkıldığını gördüm. İkisine de ulaştık ikisi de Allah yolunda şehit oldular. Toprağa bir hazine gömdük diye umut ediyoruz. Rabbim cennette karşılaşmayı ona da bize de nasip eder inşallah.”