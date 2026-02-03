Depremde oğlunu kaybeden itfaiye eri, teselliyi binlerce canı kurtarmakta buldu

İtfaiye eri Demir, “Biz de herkes gibi depremi yaşadık” diyerek deprem anını anlatmaya başladı. Deprem esnasında bina dışına çıkıp, ardından görevi başına dönen Demir, bilgisayarların devrilmesiyle birlikte sistemden analog olarak hala çağrı almaya devam ettiklerini söyledi. Önce ailesini arayarak iyi olduklarını öğrenen Demir, daha sonrasında oğlunun kaldığı yatılı kursun da yıkıldığını ve oğlunun enkaz altında kaldığını öğrendiğini belirtti. Devamını ise Demir şöyle anlattı:

“Biz ihbarları en yakın itfaiye ekiplerine vakaları bildiriyorduk. Bir sürü ihbar ve vaka vardı. Sahadaki itfaiye ekibin koordinesini yapıyordum. Çevre illerden takviyeler gelecek ekiplere toplanma alanları, ön müdahale ve benzeri konuları planlıyordum. Eşimden gelen telefon sonrası görev yerimi bırakıp gitmemem zor bir karardı.”