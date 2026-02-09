Depremde yıkıldı, kendi elleriyle onardı. 50 yıldır mesleğini azimle sürdürüyor

Depremde yakınlarını da kaybeden Demir, acılarını mesleğiyle atlatmaya çalışıyor. Yıkılan binaların ortasında kalan iş yerini her gün düzenli olarak açıyor. Deprem sonrası yıkılan binaların arasında ayakta kalan eski iş yerinde depremin duvarda oluşturduğu izlerin bir kısmını kendi imkanlarıyla sıva yaparak kapatmaya çalıştı.

Demir “Dükkanımızda hasarlı olduğu halde mesleğimi sürdürüyorum. Çünkü yıllardır ailemin geçimini ben dükkanda sağladım. Bundan dolayı da bırakıp gidemiyorum. Fakat bize yeni bir yer verilirse oraya taşınırım. Ben dükkanda kiracıyım ama ne kadar kiracı da olsam yıllardır bu dükkanda esnaflık yaptım ve bırakıp gidemiyorum. Çünkü buraya alışmışım. Çünkü benim bu dükkanda hatıralarım ve emeğim var.” ifadeleriyle hislerini aktardı.