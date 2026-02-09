Depremde yıkıldı, kendi elleriyle onardı. 50 yıldır mesleğini azimle sürdürüyor
09.02.2026 14:12
İHA
6 Şubat depremlerinde Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bulunan berber dükkanı hasar gören Cuma Demir, depremin izlerinin yer aldığı dükkanında 50 yıllık mesleğini sürdürüyor.
ENKAZLARIN ARASINDA BERBER DÜKKANI
Cuma Demir çırak olarak başladığı mesleğini yaklaşık 50 yıldır sürdürüyor. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan dükkanında 2001 yılından beri misafirlerini ağırlıyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde 65 yaşındaki Cuma Demir’in 25 yıldır çalıştırdığı berber dükkanı da hasar gördü. Cuma Demir’in berber dükkanının bulunduğu Cumhuriyet Mahallesi’nde onlarca bina ve iş yeri yıkıldı.
DEPREMDEN SONRA MESLEĞİNE SARILDI
Depremde yakınlarını da kaybeden Demir, acılarını mesleğiyle atlatmaya çalışıyor. Yıkılan binaların ortasında kalan iş yerini her gün düzenli olarak açıyor. Deprem sonrası yıkılan binaların arasında ayakta kalan eski iş yerinde depremin duvarda oluşturduğu izlerin bir kısmını kendi imkanlarıyla sıva yaparak kapatmaya çalıştı.
Demir “Dükkanımızda hasarlı olduğu halde mesleğimi sürdürüyorum. Çünkü yıllardır ailemin geçimini ben dükkanda sağladım. Bundan dolayı da bırakıp gidemiyorum. Fakat bize yeni bir yer verilirse oraya taşınırım. Ben dükkanda kiracıyım ama ne kadar kiracı da olsam yıllardır bu dükkanda esnaflık yaptım ve bırakıp gidemiyorum. Çünkü buraya alışmışım. Çünkü benim bu dükkanda hatıralarım ve emeğim var.” ifadeleriyle hislerini aktardı.